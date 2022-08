Sergio Massa renuncia al Congreso, EN VIVO: deja Diputados para asumir como ministro de Economía

El diputado porteño del PRO, Waldo Wolff, hizo un duro comentario acerca de los aplausos hacia Sergio Massa antes y después de su renuncia como diputado nacional: "La diferencia es que nosotros no tenemos nada para festejar tampoco y ya es hora de que nos hagamos cargo todos. Yo tengo la certeza de que una enorme cantidad de gente no entiende qué estamos festejando".

"Me parece sumamente importante de que lo cortés no quite lo valiente, desearle suerte en su gestión, pero también decirle que ustedes es también parte de esta gestión y de que acá no hay un lanzamiento de un nuevo gobierno por más que nos psicopateen" , agregó.