El Registro Universal de Ingresos comienza su implementación para modernizar la asignación de subsidios en Colombia. (Fuente: IA).

El Gobierno nacional comenzó la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), un sistema que transformará la forma en que se identifica a los beneficiarios de subsidios en Colombia. La transición arrancará este miércoles 1 de julio con un plan piloto y un proceso gradual que convivirá durante un tiempo con el actual Sisbén.

El objetivo del nuevo modelo es utilizar información proveniente de registros administrativos para verificar la situación económica de los hogares y mejorar la asignación de ayudas estatales como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Jóvenes en Paz.

El RUI reemplazará gradualmente el modelo del Sisbén

Hasta ahora, el Sisbén ha clasificado a la población con base en información suministrada por los propios ciudadanos mediante encuestas sobre sus condiciones de vida e ingresos.

Con el RUI, el Estado incorporará un sistema de validación automática que contrastará esos datos con información oficial. Durante un período de transición de dos años, el Sisbén IV continuará utilizándose para caracterizar a los hogares, mientras el RUI será el referente para la clasificación socioeconómica.

El nuevo sistema utilizará información de registros oficiales para fortalecer la clasificación socioeconómica de los hogares. (Fuente: Shutterstock). Shutterstock

Así funcionará el nuevo Registro Universal de Ingresos

Según la información compartida por medios locales, el RUI utilizará información proveniente de decenas de entidades públicas y de múltiples registros administrativos para construir un panorama más preciso de la situación económica de cada hogar.

Entre las fuentes consultadas estarán la DIAN, la Registraduría Nacional, el Ministerio de Educación, los aportes registrados en la PILA, las nóminas electrónicas, las transacciones financieras y los registros de propiedad, entre otros.

Qué cambios habrá para quienes reciben subsidios

La nueva metodología busca que las ayudas lleguen a quienes realmente cumplen las condiciones para recibirlas.

Con el cruce de información, algunos hogares que actualmente hacen parte de los grupos A o B del Sisbén podrían dejar de acceder a determinados programas si se detectan ingresos formales, movimientos financieros importantes o bienes registrados a su nombre. Al mismo tiempo, familias con bajos ingresos que hoy aparecen en grupos superiores podrían ser reclasificadas y acceder a beneficios que antes no recibían.

La implementación comenzará de manera gradual

La transición al Registro Universal de Ingresos iniciará este 1 de julio de 2026 en Bogotá y se desarrollará de forma progresiva durante los próximos dos años.

Durante ese período, las entidades responsables de los programas sociales evaluarán los resultados del nuevo sistema antes de adoptarlo plenamente. Además, las autoridades aclararon que el RUI no decidirá de forma automática quién entra o sale de un subsidio, ya que esa determinación seguirá siendo competencia de cada programa social.