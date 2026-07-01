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Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los inversores para proteger sus fondos frente a la inflación. En un contexto económico cambiante, esta modalidad ofrece previsibilidad y seguridad, con tasas que se actualizan periódicamente según las decisiones del Banco Central y las estrategias de cada entidad financiera.

En este sentido, la volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 19.73% total, se mantiene menor a los cambios anuales. Aunque también se genera la pregunta en los inversores sobre cuál es la mejor alternativa para cuidar sus ahorros.

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¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 1 de julio?

La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final. Por ello, estar informado sobre las tasas vigentes y cómo calcular el interés mensual es clave para tomar decisiones financieras acertadas.

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual):

 Bancos  TEM  Intereses por $ 1.000.000 a 30 días
Banco Nación  1,5833333 %  $ 15.833,3 
Santander 1,3333334 %   $ 13.333,3 
Banco Galicia  1,4583333 %   $ 14.583,3 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  1,625 %  $ 16.250 
BBVA  1,5625 %  $ 15.625
Banco Macro  1,625 %  $ 16.250 
Banco Credicoop  1,4583333 %  $ 14.583,3 
ICBC 1,4333333 % $ 14.333,3 
Banco Ciudad  1,4166667 %  $ 14.166,7 
Banco Bica  1,8333333 %   $ 18.333,3 
Banco CMF  1,8333333 %  $ 18.333,3 
Banco Comafi  1,4166667 %  $ 14.166,7 
Banco de la Provincia de Córdoba  1,7291667 %  $ 17.291,7 
Banco de Chubut  1,5416667 % $ 15.416,7 
Banco del Sol  1,9166667 %  $ 19.166,7 
Banco Dino  1,6666668 %  $ 16.666,7 
Banco Hipotecario  1,4166667 %  $ 14.166,7 
Banco Julio  1,5833333 %  $ 15.833,3 
Banco Masventas  1,5833333 %  $ 15.833,3 
Banco Meridian  1,8958334 %  $ 18.958,3 
Banco de Tierra del Fuego  1,5833333 %  $ 15.833,3 
Banco Voii  1,8333333 %  $ 18.333,3 
Bibank  1,75 %  $ 17.500 
Crédito Regional Compañía Financiera  1,9166667 %  $ 19.166,7 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  19 %  20,7451 % 
 Santander 16 % 17,22708 %
Banco Galicia  17,5 % 18,97417 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  19,5 %  21,340758 % 
BBVA  18,75 %  20,448276 %
Banco Macro  19,5 %  21,340758 % 
Banco Credicoop  17,5 %  18,97417 % 
ICBC  17,2 %  18,622854 % 
Banco Ciudad  17 %  18,389173 % 
Banco Bica  22 % 24,359658 %  
Banco CMF  22 %  24,359658 % 
Banco Comafi  17 %  18,389173 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  20,75 %  22,841707 % 
Banco de Chubut  18,5 % 20,152123 % 
Banco del Sol  23 %  25,586376 % 
Banco Dino  20 %  21,939108 % 
Banco Hipotecario  17 %  18,389173 % 
Banco Julio  19 %  20,7451 % 
Banco Masventas  19 %  20,7451 % 
Banco Meridian  22,75 %  25,27866 % 
Banco de Tierra del Fuego  19 %  20,7451 % 
Banco Voii  22 %  24,359658 % 
Bibank  21 %  23,143932 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  23 %  25,586376 % 

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¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita comparar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.

En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA regula su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.