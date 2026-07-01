Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los inversores para proteger sus fondos frente a la inflación. En un contexto económico cambiante, esta modalidad ofrece previsibilidad y seguridad, con tasas que se actualizan periódicamente según las decisiones del Banco Central y las estrategias de cada entidad financiera.

En este sentido, la volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 19.73% total, se mantiene menor a los cambios anuales. Aunque también se genera la pregunta en los inversores sobre cuál es la mejor alternativa para cuidar sus ahorros.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 1 de julio?

La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final. Por ello, estar informado sobre las tasas vigentes y cómo calcular el interés mensual es clave para tomar decisiones financieras acertadas.

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual):

Bancos TEM Intereses por $ 1.000.000 a 30 días Banco Nación 1,5833333 % $ 15.833,3 Santander 1,3333334 % $ 13.333,3 Banco Galicia 1,4583333 % $ 14.583,3 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,625 % $ 16.250 BBVA 1,5625 % $ 15.625 Banco Macro 1,625 % $ 16.250 Banco Credicoop 1,4583333 % $ 14.583,3 ICBC 1,4333333 % $ 14.333,3 Banco Ciudad 1,4166667 % $ 14.166,7 Banco Bica 1,8333333 % $ 18.333,3 Banco CMF 1,8333333 % $ 18.333,3 Banco Comafi 1,4166667 % $ 14.166,7 Banco de la Provincia de Córdoba 1,7291667 % $ 17.291,7 Banco de Chubut 1,5416667 % $ 15.416,7 Banco del Sol 1,9166667 % $ 19.166,7 Banco Dino 1,6666668 % $ 16.666,7 Banco Hipotecario 1,4166667 % $ 14.166,7 Banco Julio 1,5833333 % $ 15.833,3 Banco Masventas 1,5833333 % $ 15.833,3 Banco Meridian 1,8958334 % $ 18.958,3 Banco de Tierra del Fuego 1,5833333 % $ 15.833,3 Banco Voii 1,8333333 % $ 18.333,3 Bibank 1,75 % $ 17.500 Crédito Regional Compañía Financiera 1,9166667 % $ 19.166,7

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 19 % 20,7451 % Santander 16 % 17,22708 % Banco Galicia 17,5 % 18,97417 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 19,5 % 21,340758 % BBVA 18,75 % 20,448276 % Banco Macro 19,5 % 21,340758 % Banco Credicoop 17,5 % 18,97417 % ICBC 17,2 % 18,622854 % Banco Ciudad 17 % 18,389173 % Banco Bica 22 % 24,359658 % Banco CMF 22 % 24,359658 % Banco Comafi 17 % 18,389173 % Banco de la Provincia de Córdoba 20,75 % 22,841707 % Banco de Chubut 18,5 % 20,152123 % Banco del Sol 23 % 25,586376 % Banco Dino 20 % 21,939108 % Banco Hipotecario 17 % 18,389173 % Banco Julio 19 % 20,7451 % Banco Masventas 19 % 20,7451 % Banco Meridian 22,75 % 25,27866 % Banco de Tierra del Fuego 19 % 20,7451 % Banco Voii 22 % 24,359658 % Bibank 21 % 23,143932 % Crédito Regional Compañía Financiera 23 % 25,586376 %

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita comparar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.

En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA regula su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.