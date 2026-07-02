La medida fue establecida mediante la Resolución General N° 7/2026, publicada este jueves 2 de julio en el Boletín Oficial. Foto: IA.

La Inspección General de Justicia (IGJ) aprobó una reforma que digitaliza el régimen de presentación de estados contables y elimina una serie de requisitos presenciales que hasta ahora debían cumplir sociedades, asociaciones civiles y fundaciones.

La medida, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, este viernes 3 de julio, busca reducir costos administrativos, agilizar los trámites y avanzar hacia un esquema de gestión completamente digital.

Qué cambiará desde este viernes

La resolución deroga 16 artículos de la normativa vigente y reemplaza el actual sistema de presentación por un modelo basado en documentación digital, firma electrónica e interoperabilidad con otros organismos.

Uno de los principales cambios es que las presentaciones podrán realizarse mediante Clave Fiscal de ARCA, con efectos de firma electrónica, mientras que la información podrá importarse automáticamente desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Según explica la IGJ, el objetivo es eliminar cargas burocráticas que ya no aportan mayor seguridad jurídica y que generan costos innecesarios para las empresas.

Qué deberán presentar las sociedades

Las sociedades comprendidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades y las sociedades anónimas no alcanzadas por ese régimen deberán continuar presentando sus estados contables dentro de los 15 días posteriores a la aprobación por parte de la asamblea o del órgano de gobierno.

La documentación incluirá:

Estados contables aprobados con las firmas correspondientes.

Informe del auditor.

Informe del órgano de fiscalización, cuando exista.

Memoria del ejercicio.

Actas de convocatoria y de la asamblea.

Planilla de asistencia cuando corresponda.

Más digital y menos papel

Uno de los ejes de la resolución es la eliminación del soporte físico.

La IGJ sostiene que la documentación puede verificarse con el mismo grado de certeza en formato digital, por lo que ya no resulta razonable exigir presentaciones presenciales.

Además, los aspectos técnicos del nuevo sistema —como formatos de archivos, protocolos de seguridad y mecanismos de interoperabilidad— serán definidos posteriormente mediante una circular, lo que permitirá actualizar esos requisitos sin necesidad de modificar la resolución.

Cambios para asociaciones civiles y fundaciones

La norma también modifica el régimen aplicable a asociaciones civiles y fundaciones.

En el caso de las asociaciones civiles, se mantienen tres categorías con diferentes obligaciones, aunque se simplifican los procedimientos y se establecen plazos claros para las presentaciones posteriores a las asambleas.

Las entidades de mayor tamaño seguirán presentando un legajo preasambleario, mientras que las categorías más pequeñas continuarán con un esquema simplificado.

Las fundaciones, por su parte, deberán presentar su documentación anual dentro de los 15 días hábiles posteriores a la reunión del Consejo de Administración que apruebe los estados contables.

Normas contables e información financiera

La resolución también actualiza las referencias a las normas profesionales vigentes.

Las sociedades podrán optar por presentar sus estados contables bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o las NIIF para PyMEs, siempre que correspondan según las reglas adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, se reconoce la posibilidad de que las sociedades vinculadas con entidades fiscalizadas por la Comisión Nacional de Valores utilicen la normativa contable de ese organismo cuando resulte compatible.

Qué pasa con los trámites en curso

La resolución prevé un régimen de transición para los expedientes que ya se encuentran iniciados.

Las presentaciones anuales de estados contables que todavía estén pendientes de análisis podrán migrarse voluntariamente al nuevo sistema digital, de acuerdo con el procedimiento que establecerá la IGJ.

Las claves de la reforma