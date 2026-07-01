Con el objetivo de amortiguar el impacto del invierno en los bolsillos, el Gobierno nacional prorrogó los subsidios en las tarifas de los servicios públicos esenciales. A través de la resolución 146/2026 firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso un incremento en los niveles de subsidios extraordinarios para el consumo de electricidad y mantendrá el 25 % para el gas natural durante el mes de julio.

La medida impactará de forma directa sobre los beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un sistema creado a finales de 2025 para unificar la asistencia estatal y dirigirla a los sectores más vulnerables.

Gas: se mantiene el descuento del 25 %

Para el caso del gas natural y el gas propano por redes, la Secretaría de Energía resolvió prorrogar en julio la bonificación adicional extraordinaria del 25 % sobre el consumo base. Este beneficio, que ya se había aplicado en mayo y junio, se mantendrá en su nivel máximo permitido por ley debido al incremento de la demanda estacional por las bajas temperaturas.

Desde el área económica argumentaron que el invierno exige mayores requerimientos de abastecimiento , lo que obliga al país a realizar importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles sustitutos, cuyos costos están fuertemente expuestos a la volatilidad de los mercados internacionales.

Para el caso del gas natural y el gas propano por redes, la Secretaría de Energía resolvió prorrogar en julio la bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre el consumo base (Imagen: archivo)

Luz: sube el porcentaje de descuento

En lo que respecta a la energía eléctrica, el Gobierno decidió elevar el nivel de la ayuda. Mientras que en junio la bonificación extra se ubicaba en el 11,97%, para el mes de julio se estableció un descuento adicional extraordinario del 16,59%.

Este porcentaje se aplicará sobre el consumo base de hasta 300 kilovatios por hora (kWh) mensuales de los usuarios residenciales inscriptos en el SEF. Según la norma, el ajuste busca expresamente “morigerar el impacto tarifario” en plena temporada invernal.

¿Quiénes también se benefician?

La resolución ratifica que este esquema de protección alcanzará en su totalidad al volumen consumido por las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, así como a otras categorías de usuarios sin fines de lucro.

En todos los casos, los nuevos descuentos del mes de julio se sumarán de manera complementaria a la estructura de bonificaciones generales que ya perciben estos grupos.