Oficial | Así puedes cobrar la ayuda para mayores de 52 años: cuáles son los requisitos para acceder a esta pensión. Fuente: Freepik.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el organismo autónomo del Ministerio de Trabajo y Economía Social encargado de gestionar las políticas de empleo, tramitar las prestaciones por desempleo y promover programas de formación profesional para trabajadores.

Dentro de las ayudas disponibles, el subsidio para mayores de 52 años está dirigido a personas en situación de desempleo que ya cuentan con una trayectoria mínima de cotización, pero que todavía no alcanzaron la edad ordinaria para acceder a una pensión contributiva de jubilación.

Esta prestación tiene una particularidad frente a otros subsidios por desempleo, ya que puede mantenerse hasta que la persona beneficiaria alcance la edad ordinaria de jubilación, siempre que conserve los requisitos exigidos por el SEPE.

Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio del SEPE

Para acceder al subsidio para mayores de 52 años, la persona solicitante debe cumplir con una serie de requisitos:

Encontrarse en una situación legal de desempleo que habilite el pedido . Esto incluye haber agotado una prestación contributiva por desempleo el 1 de noviembre de 2024 o con posterioridad, o acreditar una situación legal de desempleo desde esa fecha y haber cotizado al menos 90 días.

Tener 52 años en la fecha en que se produce el agotamiento de la prestación o la situación legal de desempleo. También puede solicitarlo al cumplir esa edad, siempre que la persona haya permanecido inscrita como demandante de empleo de forma ininterrumpida y cumpla el requisito de carencia de rentas al momento de presentar la solicitud.

Estar inscrito como demandante de empleo y haber firmado el acuerdo de actividad, que implica aceptar obligaciones vinculadas a la búsqueda activa de empleo, la formación o la inserción laboral.

Oficial | Así puedes cobrar la ayuda para mayores de 52 años: cuáles son los requisitos para acceder a esta pensión. Fuente: Shutterstock.

Cumplir todos los requisitos para acceder en el futuro a una pensión contributiva de jubilación , salvo la edad. La persona solicitante debe haber cotizado en España por la contingencia de desempleo durante al menos seis años a lo largo de su vida laboral.

Acreditar la carencia de rentas propias y mantener este requisito durante todo el período de cobro. Según el SEPE, este límite se cumple cuando las rentas del mes anterior no superan el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Respecto a las personas que no pueden acceder al subsidio, el organismo aclara que no podrán ser beneficiarios de la prestación quienes hayan percibido o agotado la Renta Activa de Inserción, la prestación por cese de actividad o el subsidio extraordinario por desempleo.

Cuánto dura el subsidio para mayores de 52 años y cuál es su cuantía

En cuanto a la duración, el subsidio se mantiene hasta que la persona beneficiaria alcance la edad ordinaria exigida para acceder a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

La cuantía mensual del subsidio por desempleo equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Además, durante la percepción de esta ayuda, el SEPE ingresa las cotizaciones correspondientes a la jubilación.

Para determinar esa cotización, se toma como base el 125% de la base mínima de cotización vigente en cada momento en el Régimen General de la Seguridad Social. Estas cotizaciones pueden tener efecto para el cálculo de la base reguladora de la futura pensión y para completar el tiempo necesario de acceso a la jubilación anticipada.

Cómo y dónde tramitar el subsidio para mayores de 52 años

La solicitud puede presentarse en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha del hecho causante. Si se presenta dentro de ese plazo, el derecho al subsidio nace a partir del día siguiente. En cambio, si se solicita fuera de término, el derecho comienza el día de presentación de la solicitud.

El trámite puede realizarse a través de la Sede Electrónica del SEPE, siempre que la persona solicitante cuente con certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña del sistema “Cl@ve”. También puede presentarse de forma presencial en una oficina de prestaciones, para lo cual es necesario solicitar cita previa.

Oficial | Así puedes cobrar la ayuda para mayores de 52 años: cuáles son los requisitos para acceder a esta pensión. Fuente: Freepik. Freepik

Además, el SEPE permite presentar la solicitud en cualquier oficina de registro público o mediante correo administrativo.

Entre la documentación necesaria se encuentra el modelo oficial de solicitud, el documento de identidad en vigor, un documento bancario en el que figure el número de cuenta de la persona titular y, cuando corresponda, la declaración del IRPF del último ejercicio o justificantes de rentas.

Para mantener el derecho al subsidio, la persona beneficiaria debe presentar cada 12 meses una declaración de rentas ante el SEPE. Si no se presenta dentro del plazo establecido, puede interrumpirse el pago de la ayuda y la cotización a la Seguridad Social.