El estudio científico que determinó cuántos millones de células defienden al cuerpo de las enfermedades

Para evitar que nuestro organismo se contagie de diferentes enfermedades, existen muchos tipos de células dentro de nuestro sistema inmune que tienen el objetivo de defendernos y evitar cualquier tipo de afección.

Dentro del sistema inmunológico se encuentran las células granulocitos, macrófagos, células dendríticas, células NK y mastocitos, entre otras, que se mueven por todo nuestro organismo con el objetivo de vigilar todas las partes de nuestro cuerpo.

Un estudio científico confirmó cuántas células inmunitarias que nos defienden de las enfermedades hay en nuestro cuerpo. ¡Conocé cuál fue la conclusión de la investigación!

Mediante un estudio científico publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences, una revista científica de Estados Unidos, se determinó cuantas células hay en el organismo de una persona. Luego de una investigación con tres técnicas se encontró una respuesta.

Antes de revelar la cantidad exacta de células que defienden al cuerpo humano de enfermedades, es importante tener en cuenta las características de una persona prototípica:

Varón de entre 20 y 30 años.

Tiene que medir aproximadamente 1 metro y 76 centímetros.

Su peso tiene que ser de 73 kilos.

Un varón de estas características tiene un total de 1,8x10¹² células dentro de su cuerpo, es decir, 1,8 millones de células. La mayoría de las mismas se encuentran ubicadas en dos lugares claves del organismo: la médula ósea y el tejido linfático.

La médula ósea tiene el 40% del total de células y un 80% de las células que se encuentran en esa parte del cuerpo son neutrófilos. Mientras que en el tejido linfático se encuentran un 39% y son en su mayoría linfocitos.

Una persona tiene un total de 1, 8 millones de células inmunes. (Foto: archivo)

Además, el estudio asegura que la piel, los pulmones y aparato digestivo solamente tienen un 3% de células inmunes en cada uno de ellos.

¿Cómo se realizó el estudio científico que revela cuántas células tenemos en el sistema inmune?

El estudio científico publicado recientemente por Proceedings of the National Academy of Sciences intentó contestar la pregunta sobre la cantidad de células que tenemos en nuestro organismo mediante una triple estrategia, ya que contarlas una por una resulta imposible.

La investigación tuvo 3 técnicas para poder llegar a su resultado. (Foto: archivo)

Al iniciar la investigación, los científicos realizaron una revisión bibliográfica para poder confirmar todos los datos que existen sobre la existencia de las células en los tejidos. Recopilaron los datos de las distintas densidades de las células que hay en el organismo de cada persona, es decir, la cantidad de célula por gramo de tejido.

Luego, como segundo paso de la investigación, se revelaron imágenes en distintas plataformas mediante una nueva tecnología que permite identificar distintas moléculas de manera simultánea, para entender si su presencia en la sangre es un proceso normal o de una enfermedad.

Y como último paso del estudio, los científicos hicieron una operación matemática para poder identificar, mediante técnicas computacionales, la proporción de células que existen dentro de un tejido.

Según la ciencia, cada célula que forma parte de nuestro organismo cuenta con un patrón de metilación característico y es por eso que, la combinación de ambas técnicas, permite identificar las diferentes poblaciones celulares que se ven en las distintas muestras de tejidos.

La ciencia confirmó cuántas células tenemos en el cuerpo. (Foto: archivo)

Además de confirmar la cantidad exacta de células, el estudio científico publicado confirma que si las células que pertenecen al sistema inmunológico formaran parte de un solo órgano, este pesaría 1, 2 kilos. Tendría casi el mismo peso que el hígado.

El estudio puede servir de gran ayuda para el futuro, ya que al entender cómo están repartidas las células y cuántas tiene cada persona, se puede entender cómo funciona y así diseñar formas de prevenir enfermedades.