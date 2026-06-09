Un trámite gratuito la protege del embargo judicial para no perderla por deudas: cómo funciona
El Código Civil y Comercial permite blindar la vivienda familiar contra futuros embargos con un trámite que está exento de impuestos y tasas. Cómo funciona, qué deudas cubre y por qué conviene hacerlo antes de tener problemas.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 9 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.