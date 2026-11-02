A partir de cierto momento, la licencia se renueva con más frecuencia que la del resto de los conductores, deja de hacerse del modo habitual y requiere exámenes.

Los conductores mayores de Illinois tienen reglas propias para mantener vigente su licencia, y desde el 1 de julio de 2026 cambiaron en un punto importante. La Ley de Seguridad Vial y Equidad (Road Safety and Fairness Act) ajustó las exigencias según la edad: a partir de cierto momento, la licencia se renueva con más frecuencia que la del resto de los conductores, deja de hacerse del modo habitual y requiere exámenes.

Los conductores que tengan esta edad o aún más no podrán renovar la licencia como siempre y su vigencia será menor

En Illinois, las obligaciones para renovar la licencia aumentan a medida que avanza la edad del conductor. El esquema vigente es el siguiente:

Desde los 79 años : al renovar, el conductor debe aprobar un examen de visión. Si tiene una infracción de tránsito en su historial, se le suma también un examen escrito.

81 a 86 años : la De: la renovación debe hacerse en persona cada dos años. Es decir, la licencia pasa a tener una vigencia más corta que la habitual y ya no puede renovarse del modo más simple a distancia.

De 87 años en adelante: la renovación es anual e incluye tanto el examen de visión como el de manejo.

En Illinois, los conductores de 81 a 86 años renuevan la licencia en persona cada dos años y, desde los 87, se añade el examen de manejo anual.

Qué deben hacer los conductores mayores

La renovación, a partir de los 81, se hace en persona, de modo que hay que acercarse a una oficina de la Secretaría de Estado de Illinois (la autoridad que administra las licencias en ese estado), por lo general con turno. Allí se toman los exámenes que correspondan según la edad: visión en todos los casos desde los 79, y manejo desde los 87.

Dado que la vigencia es más corta (dos años entre los 81 y los 86, y un año desde los 87), es importante estar atento a la fecha de vencimiento para no quedar con la licencia vencida.