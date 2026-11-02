La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) mantiene publicadas en su sitio web oficial las consecuencias que puede tener para un conductor manejar en estado de ebriedad en Estados Unidos.

Los datos oficiales señalan que por día alrededor de 32 personas fallecen en el país por accidentes viales que se relacionan con el alcohol.

Por este motivo, manejar ebrio es ilegal en los 50 estados de EE.UU., en el Distrito de Columbia y Puerto Rico y las consecuencias de hacerlo pueden incluir la revocación de la licencia de conducir, multas económicas y, en ciertos casos, la encarcelación.

Límite general de alcohol permitido en sangre para la conducción

Las autoridades explican que el Blood Alcohol Concentration (BAC) es la forma de medir cuánto alcohol tiene una persona en su organismo.

Como se considera que con un BAC de .08 gramos de alcohol por cada decilitro (100 ml) de sangre el riesgo de chocar aumenta de forma exponencial, este es el límite establecido a nivel general.

“En los 50 Estados del país, el Distrito de Columbia y Puerto Rico es ilegal manejar con un BAC de .08 o más; excepto en Utah, donde el límite de BAC es .05.”, se indica.

El límite federal es .08 g de alcohol en sangre. Shutterstock

Efectos físicos de manejar con alcohol en sangre

Los expertos detallaron que el alcohol afecta negativamente a funciones esenciales para la conducción, como el pensamiento, la capacidad de razonar y la coordinación muscular.

“En todos los BAC, el riesgo de accidente fatal es mucho mayor entre conductores de 16 a 20 años que entre los mayores de 21″, explica el Instituto de Seguros para la Seguridad Vial (IIHS).

Revocación de la licencia de conducir, multas y cárcel: consecuencias legales de manejar en estado de alcoholemia

NHTSA advierte a los conductores de todo el país que manejar ebrios puede derivar en cargos menores o en delitos graves, con sanciones que incluyen la revocación de la licencia de conducir, multas económicas y encarcelamiento, si así se determina.

“ Un conductor que comente una ofensa por primera vez puede llegar a pagar más de $10,000 en multas y honorarios legales ”, indica NHTSA.

Además, existen estados que solicitan a los infractores colocar un dispositivo de bloqueo en su vehículo -que ellos mismos deben contemplar- y que les mide el BAC para permitir que el coche arranque. “El vehículo no se puede operar a menos que el conductor sople en el dispositivo y tenga un BAC por debajo de un límite bajo preestablecido, generalmente 0.02 g/dL”, se explica.