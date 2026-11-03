Se acerca un diluvio histórico con lluvias intensas, tormenta eléctrica y ráfagas de viento de 70 km/h, cuáles son las zonas en alerta máxima Fuente: Shutterstock

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por la llegada de fuertes tormentas que podrían provocar complicaciones en distintas regiones del país durante este martes 3 de noviembre.

El organismo advirtió sobre la posibilidad de fenómenos intensos en cortos períodos de tiempo, por lo que recomendó mantener las precauciones y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico en tiempo real.

Cuáles son las provincias afectadas este martes 3 de noviembre por la alerta naranja

Según el mapa oficial del Servicio Meteorológico Nacional, las zonas más comprometidas por las tormentas se encuentran en La Pampa, Córdoba y San Luis, donde rige el nivel naranja por la posibilidad de fenómenos fuertes en una gran parte de cada provincia.

Por su parte, también hay sectores de Buenos Aires y Santa Fe alcanzados por la advertencia. En estas regiones se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

La distribución de las alertas puede variar según la localidad y el horario de vigencia, por lo que es importante consultar las actualizaciones del organismo.

Granizo y ráfagas de viento de hasta 90 km/h: qué anticipa el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por fuertes tormentas para este martes 3 de noviembre. Servicio Meteorológico Nacional.

El SMN advirtió que las tormentas más intensas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica.

Respecto a las condiciones puntuales, las ráfagas de viento podrían superar los 90 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Estas condiciones podrían generar anegamientos temporarios, complicaciones en la circulación y caída de ramas u objetos como consecuencia de los fuertes vientos.

Qué significa una alerta naranja por tormentas y cuáles son los riesgos

El sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional establece cuatro niveles de advertencia: verde, amarillo, naranja y rojo.

En particular, el nivel naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Esto significa que las condiciones previstas pueden generar daños y representar un riesgo para las personas, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas y mantenerse informado sobre la evolución del fenómeno.

Qué recomienda el SMN ante la llegada de fuertes tormentas

Para reducir los riesgos durante el temporal, el organismo difundió una serie de medidas preventivas que deben tenerse en cuenta mientras permanezcan vigentes las advertencias.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: