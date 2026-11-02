La primera infracción puede representar seis meses sin conducir y una segunda puede extender la sanción a un año.

Los jóvenes menores de 21 años que conduzcan en Florida con un nivel del alcohol en la sangre o en el aliento de 0,02% o superior pueden enfrentar la suspensión de su licencia de conducir , según la Sección 322.2616 de los Estatutos de Florida.

Cuánto tiempo suspenden la licencia de conducir por alcohol

La Sección 322.2616 establece dos períodos de suspensión para los menores de 21 que conduzcan con un nivel del alcohol de 0,02 o superior:

Primera infracción: implica seis meses de suspensión.

Segunda infracción: puede dejar al conductor sin el privilegio de manejar durante un año.

El apartado (2)(b)1.b. de la legislación establece: “El privilegio de conducir de la persona se suspende por un período de 6 meses por una primera infracción, o por un período de 1 año si su privilegio de conducir ha sido suspendido previamente”.

Esta disposición también contempla la negativa a someterse a una prueba legal de alcoholemia. En tal caso, la primera negativa puede ocasionar una suspensión de un año, mientras que una segunda se puede extender a 18 meses.

La norma hace parte de las disposiciones estatales que regulan las licencias de conducir y establece condiciones especiales para quienes todavía no cumplen los 21 años.

Qué pasa si un policía detiene a un menor de 21 años con alcohol en sangre

La legislación de Florida -apartado (1)(b) de la Sección 322.2616- autoriza a los agentes del orden público a detener al conductor cuando tengan causa probable para considerar que una persona menor de 21 años está manejando bajo los efectos del alcohol o presenta algún nivel de alcohol en la sangre o en el aliento.

Si el resultado alcanza o supera el umbral de 0,02, el funcionario debe iniciar la suspensión administrativa del privilegio de conducir en nombre del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.

El procedimiento contempla dos medidas inmediatas: retirar la licencia de conducir y entregar una notificación de suspensión. Además, si el conductor reúne los requisitos legales, puede recibir un permiso temporal de conducción por diez días. Cabe mencionar que este último documento no tiene vigencia automática: deben transcurrir 12 horas desde su emisión, sin contar que vence a la medianoche del décimo día siguiente a la fecha de expedición .

Cómo recuperar la licencia después de una suspensión

La legislación permite que el conductor solicite una revisión administrativa para cuestionar la suspensión. Para ello, dispone de un plazo de diez días tras la emisión de la notificación .

Según el apartado (2)(b)3., la persona puede solicitar una revisión formal o informal ante el departamento, cuyas autoridades examinarán los elementos relacionados con la suspensión:

En una revisión informal , el funciona analiza los documentos presentados por el agente y por el conductor. La normativa establece que no es necesaria la presencia de ninguno de ellos dos.

La revisión formal contempla una audiencia en la que pueden presentarse testimonios, pruebas y testigos. El conductor también tiene la posibilidad de citar al agente que intervino en el caso o a la persona que administró la prueba de alcohol.