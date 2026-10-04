El entrenamiento de Antonela Roccuzzo para mantenerse espléndida a sus 38 años.

Antonela Roccuzzo convirtió el entrenamiento en una parte fundamental de su rutina. La esposa de Lionel Messi combina distintas disciplinas a lo largo de la semana y asegura que la actividad física no solo le permite cuidar su cuerpo, sino también encontrar un momento de desconexión en medio de sus responsabilidades.

La rosarina suele compartir en sus redes sociales imágenes y videos de sus entrenamientos. Entre las actividades que realiza aparecen el trabajo de fuerza, ejercicios cardiovasculares y clases de Fit Jump, una disciplina que incorporó a su rutina y que combina música, baile y ejercicio.

Cómo es la rutina de entrenamiento de Antonela Roccuzzo

A sus 38 años, Roccuzzo intenta mantener una rutina constante y encontrar tiempo para hacer ejercicio incluso en medio de sus compromisos familiares y laborales. En una entrevista con la revista Grazia, contó que suele entrenar entre una hora y una hora y media, seis días a la semana.

El entrenamiento de Antonela Roccuzzo para mantenerse espléndida a sus 38 años. Instagram @antonelaroccuzzo

Para ella, ese momento tiene un valor que va mucho más allá de lo físico. “Ese es el momento feliz, mi momento, para mí misma, y no solo es físico, sino también mental para mi bienestar”, explicó.

En aquella entrevista, Roccuzzo también contó que suele comenzar su entrenamiento con Fit Jump, también conocido como rebounding, un ejercicio cardiovascular que se realiza sobre un mini trampolín, y luego continúa con ejercicios de fuerza.

“Te destroza, pero es lo mejor. La música, el ambiente, es realmente muy divertido”, señaló sobre el Fit Jump. Y agregó: “No me gusta el cardio, pero este tipo me divierte”.

El entrenamiento de Antonela Roccuzzo para mantenerse espléndida a sus 38 años. Instagram @antonelaroccuzzo

Fit Jump, pesas y otras actividades: qué ejercicios hace Antonela Roccuzzo

Con el paso del tiempo, la rutina de Roccuzzo fue incorporando distintas actividades. En una entrevista con ELLE, contó que actualmente intenta entrenar todos los días y que realiza clases de Fit Jump dos veces por semana.

Según explicó, las clases son una forma de despejarse y llevar la mente a otro lugar. “Es una forma de desconectar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera”, contó.

El entrenamiento de Antonela Roccuzzo para mantenerse espléndida a sus 38 años. Instagram @antonelaroccuzzo

El entrenamiento de fuerza también ocupa un lugar importante. Roccuzzo contó que durante mucho tiempo tuvo ciertos prejuicios con las pesas porque pensaba que iba a desarrollar demasiado músculo, pero con el tiempo cambió de opinión y las incorporó a su rutina.

Incluso recomienda que sus padres también realicen este tipo de ejercicios. “Siempre les digo a mis padres: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’”, aseguró.

Además del entrenamiento, también disfruta de otras actividades. Según contó, juega al pádel con sus amigas y durante los fines de semana toma clases de tenis junto a sus hijos.

El entrenamiento de Antonela Roccuzzo para mantenerse espléndida a sus 38 años. Instagram @antonelaroccuzzo

Por qué Antonela Roccuzzo considera que entrenar “no se puede negociar”

Para Roccuzzo, una de las claves para sostener una rutina de ejercicio durante el tiempo es convertirla en un hábito. La empresaria explicó que, una vez que una persona se acostumbra a entrenar y empieza a notar sus efectos, la actividad física deja de sentirse como una obligación.

“Cuando tenés ese hábito y te acostumbrás a entrenar, creés en ello y ves los efectos que tiene en vos, tanto mental como físicamente. Entonces lo necesitás. Es tu tiempo para vos. Es una prioridad, no algo que se pueda negociar”, afirmó.

En esa misma línea, resumió su relación con el ejercicio de una manera contundente: “Yo creé este hábito y ahora necesito entrenar. No es que ‘tengo que hacerlo’, sino que lo necesito”.

Así, para Antonela, el entrenamiento dejó de ser solamente una forma de mantenerse en forma. Se convirtió en un espacio propio que le permite cuidar su bienestar físico y mental y, al mismo tiempo, desconectarse de las obligaciones de todos los días.