El operativo moviliza al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea con patrullajes terrestres, fluviales y aéreos en una de las zonas fronterizas más estratégicas de Sudamérica.

Brasil, considerado el país con mayor poder militar de América Latina de acuerdo con el Global Firepower Index 2026, puso en marcha un amplio despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera con Paraguay. El país lidera el ranking regional gracias a la capacidad de sus fuerzas, el tamaño de su personal militar y el equipamiento con el que cuenta para operaciones terrestres, navales y aéreas.

El operativo, denominado Operación Ágata, moviliza al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de Brasil, además de distintos organismos de seguridad y fiscalización. La intervención contempla patrullajes por tierra, aire y agua con el objetivo de reforzar la vigilancia en una de las principales zonas de frontera del país.

Si bien el despliegue coincidió con un momento de tensión diplomática tras las recientes declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre la Guerra de la Triple Alianza, las autoridades brasileñas aclararon que la Operación Ágata forma parte de un programa permanente de control fronterizo y combate al crimen organizado, por lo que no está vinculada con ese episodio político.

Brasil desplegó tanques, aviones y tropas en la frontera: así funciona la Operación Ágata

La Operación Ágata se desarrolla en el tramo fronterizo que, del lado paraguayo, abarca desde Saltos del Guairá hasta Presidente Franco. Se trata de una estrategia impulsada por el Gobierno de Brasil desde 2011 para fortalecer la presencia del Estado en las fronteras mediante acciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas y distintos organismos de seguridad.

Como parte del inicio del operativo, los militares brasileños exhibieron el equipamiento que utilizarán durante las tareas de vigilancia. Entre los recursos desplegados se encuentran tanques, vehículos blindados, aeronaves, embarcaciones y camiones militares que realizarán patrullajes terrestres, fluviales y aéreos para ampliar la capacidad de control sobre la región.

El operativo moviliza al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea con patrullajes terrestres, fluviales y aéreos en una de las zonas fronterizas más estratégicas de Sudamérica. Representación creada con IA El Cronista Colombia

Cuál es el objetivo del operativo militar que Brasil puso en marcha en la frontera

El principal objetivo de la Operación Ágata es prevenir y reprimir delitos vinculados con organizaciones criminales transnacionales que operan en la extensa frontera brasileña. Entre las amenazas que busca combatir figuran el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el contrabando y otros ilícitos que afectan la seguridad regional.

Para lograrlo, el operativo combina presencia militar con tareas de inteligencia, fiscalización y control desarrolladas por diferentes organismos estatales. De esta manera, Brasil busca dificultar la circulación de mercancías ilegales y reducir la capacidad de acción de las organizaciones criminales que utilizan la frontera como corredor logístico.

Por qué el despliegue militar de Brasil llamó la atención en la región

El inicio de la Operación Ágata coincidió con un contexto de tensión diplomática entre Brasil y Paraguay luego de las declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre la Guerra de la Triple Alianza. Las afirmaciones del mandatario generaron cuestionamientos y críticas por parte de distintos sectores políticos paraguayos, lo que incrementó la atención sobre cualquier movimiento en la frontera común.

Sin embargo, el Gobierno brasileño remarcó que el despliegue no responde a esa situación política. Las autoridades insistieron en que la Operación Ágata forma parte de un calendario de acciones periódicas destinadas a reforzar la seguridad fronteriza y combatir el crimen organizado mediante la actuación conjunta del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los organismos de control.