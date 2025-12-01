A medida que pasan los años, proteger la salud del cerebro se vuelve una prioridad. Imagen: archivo.

Recientemente, un grupo de científicos nacionales realizó una investigación clave sobre los beneficios de una hierba que los argentinos consumen todos los días en forma de bebida: se trata de la yerba mate.

Aunque algunos rumores sugieren que podría ser contraproducente, ahora este estudio muestra que elegirla en el desayuno podría mejorar la memoria y proteger las neuronas.

Este nuevo análisis, realizado por los científicos Emilia Gatto, Irene Taravini y Juan Ferrario, muestra que su consumo regular podría reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson.

Así, estos especialistas lograron demostrar que el mate es la bebida que hay que tomar todas las mañanas para cuidar las capacidades cognitivas.

El desayuno ideal para cuidar el cerebro y mantener la memoria intacta

Los investigadores desarrollaron un modelo experimental en laboratorio que demostró que el mate actúa como neuroprotector. Esto se debe a la combinación de antioxidantes y otros compuestos en esta bebida autóctona que logran preservar a las células del deterioro.

Taravini explicó: “Tardamos en perfeccionar el modelo experimental, pero logramos comprobar que el mate reduce el proceso neurodegenerativo. Publicamos los primeros resultados en 2015 y, tras repetir los experimentos, siempre obtenemos el mismo efecto: el mate protege las neuronas “.

Otro de los científicos, Ferrario, destacó que “sus polifenoles, que representan el 10% del peso seco de la yerba, son potentes antioxidantes, superando a otras infusiones". Es debido a esto que el mate es considerado el mejor desayuno para nuestro cerebro.

“El mate no es solo química; su consumo está ligado a un hábito placentero, arraigado desde la infancia en muchas culturas. Este factor hedónico, asociado al placer, también puede contribuir a la salud neuronal”, Taravini.

¿Cuánto mate se puede tomar por día?

Según el estudio, “los grandes consumidores de mate tienen menor riesgo de deterioro cognitivo“. Se observó que, entre los consumidores, quienes toman más de un termo al día tienen los mejores resultados.

Por lo que, quienes consuman más de un termo por día, están protegiendo su salud neuronal. Sin embargo, pese a que los primeros resultados son positivos, los científicos aseguran que necesitan más estudios para confirmarlo.

Las propiedades del desayuno más recomendado por los especialistas

Las propiedades del mate que son beneficiosas para la salud son: