El consejo de un experto en felicidad de Harvard para la segunda mitad de la vida: “Pasar de sumar a restar”.

Alcanzar el éxito profesional, acumular reconocimientos y conseguir objetivos personales no garantiza una vida feliz. Esa es una de las principales reflexiones de Arthur C. Brooks, científico social y profesor de Harvard, quien sostiene que la manera de encontrar bienestar debe transformarse con el paso de los años.

En su libro From Strength to Strength, publicado en 2022, desarrolla una serie de ideas para afrontar la segunda mitad de la vida con nuevas perspectivas. Su planteo parte de una transformación: en lugar de continuar incorporando responsabilidades, bienes y objetivos, propone aprender a desprenderse de aquello que perdió sentido.

Esta filosofía de pasar de sumar a restar no implica renunciar al crecimiento, sino modificar la manera de entenderlo. Para Brooks, la felicidad se construye mediante tres componentes fundamentales: el disfrute, la satisfacción y el propósito, aspectos sobre los que cada persona puede trabajar.

Por qué recomienda cambiar las prioridades con el paso de los años

Uno de los cambios que destaca el especialista está relacionado con las capacidades intelectuales. Brooks diferencia la inteligencia fluida, vinculada con la velocidad para analizar situaciones y generar ideas nuevas, de la cristalizada, que se alimenta de los conocimientos y la experiencia acumulados.

Mientras la primera suele perder fuerza con la edad, la segunda puede desarrollarse durante mucho más tiempo. Por eso aconseja abandonar progresivamente el protagonismo del innovador para convertirse en alguien que transmite lo aprendido.

En su libro From Strength to Strength, publicado en 2022, desarrolla una serie de ideas para afrontar la segunda mitad de la vida. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esta transición también requiere revisar qué lugar ocupan las cosas en la vida cotidiana. El profesor utiliza la imagen de una escultura de mármol: en lugar de agregar elementos permanentemente, propone quitar lo innecesario hasta encontrar una forma más auténtica. Para llevarlo a la práctica, recomienda elaborar una lista inversa de deseos, donde cada año se anoten las pertenencias, costumbres, relaciones o convicciones que ya no se desea conservar.

El factor que considera indispensable para alcanzar la felicidad

La otra gran transformación que propone Brooks está relacionada con los vínculos humanos. El especialista sostiene que las relaciones afectivas tienen un papel determinante en el bienestar y advierte: “El amor es el combustible nuclear de la felicidad, y si no tienes mucho amor en tu vida, no puedes ser más feliz a medida que envejeces”. Su reflexión apunta a que el reconocimiento profesional y los logros personales pierden valor cuando no existen conexiones profundas con otras personas.

Para explicar esta idea, recurre a los álamos temblones, árboles que parecen crecer individualmente, aunque comparten una misma estructura de raíces. Con esa comparación, Brooks plantea que incluso quienes alcanzaron grandes objetivos dependen de una red de apoyo.

Por eso invita a transformar los contactos relacionados con los negocios y los intereses profesionales en amistades verdaderas, y propone una pregunta para revisar los vínculos propios: cuántas personas cercanas forman parte de la vida más allá de las relaciones laborales.