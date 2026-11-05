El campo que compró el Dibu Martínez en Sierra de los Padres donde busca paz y tranquilidad lejos de la fama: disfruta de su familia y los animales en cada escapada a la Argentina.

Desde su llegada a la selección argentina de fútbol, Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió en uno de los ídolos de los hinchas de fútbol por sus importantes atajadas de las competiciones que lograron los dirigidos por Lionel Scaloni, entre ellas, la Copa Mundial Qatar 2022. No obstante, su exposición también lo conducen a no tener días de tranquilidad cada vez que arriba a la Argentina.

Por este motivo, junto a su hermano Alejandro Martínez, compró un campo cerca de Sierra de los Padres, provincia de Buenos Aires.

Se trata de un lugar alejado de su Mar del Plata natal en la que puede disfrutar de la paz y tranquilidad del campo, de la intimidad de su familia y el contacto con los animales.

Así es el campo que compró el Dibu Martínez en Sierra de los Padres donde busca paz y tranquilidad lejos de la fama

La zona de Sierra de los Padres, ubicado a unos 37 kilómetros de Mar del Plata, hay mucha producción de papa y horticultura. Es una zona de sierras y caminos rurales, muy utilizado como segunda residencia o para el turismo de fin de semana por parte de los marplatenses.

La propiedad cuenta con un ambiente tranquilo y rodeado de naturaleza, ideal para disfrutar en los momentos de relajación. La casa, cuenta con un diseño rústico de madera y piedra, y está rodeada de un amplio parque donde la familia disfruta.

A través de las redes sociales, el arquero del Chelsea se mostró junto a su esposa Mandinha, y sus hijos, Santino y Ava; pasando tiempo al aire libre, andando en cuatriciclo, cocinando o alimentando a los animales de campo como, por ejemplo, ovejas y llamas.

El Dibu Martínez sacó a pasear a su llama en Sierra de los Padres. Agrofy News

Alejandro Martínez, en una entrevista, contó de este momento que atraviesa junto a su hermano: “Hace poquito concretamos un campo cerca de Sierra de los Padres. Estamos disfrutando también esa etapa nueva de nuestras vidas, que es placentera”.

“Hoy en día mi hermano es una persona muy conocida y en el campo puede disfrutar su momento, disfrutar de sus hijos ahí sin que nadie invada”, concluyó el conductor en diálogo con Agrofy News.

La anécdota viral de Martínez en Sierra de los Padres

En este lugar fue donde quedó varado en el barro de un camino rural con su camioneta y tuvo que ser asistido por vecinos y una pala.

El video rápidamente se viralizó en las redes sociales porque los vecinos tenían una fotografía de la famosa atajada del arquero a Kolo Muani en la Copa del Mundo 2022. Luego de tres horas de asistencia, Emiliano Martínez pudo sacar su vehículo y retomar con su estadía en el país.