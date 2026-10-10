Gabriel Rolón, psicólogo, sobre el sentido de la vida: “Nadie quiere ser el protagonista de una historia en la que no pasó nada

El psicólogo Gabriel Rolón dio que hablar en las últimas semanas luego de una reflexión en la que se refirió al sentido de la vida con una frase que invita a hacer un balance personal en una edad avanzada de la vida.

Rolón, una de las voces más consultadas del país cuando se habla de psicología, dejó una nueva frase que volvió a circular con fuerza en las redes sociales. “Nadie quiere ser el protagonista de una historia en la que no pasó nada”, indicó y luego explicó en su columna radial por qué una persona podría llegar a sentir esa sensación en algún momento de su vida.

Qué dijo Rolón sobre el sentido de la vida

Gabriel Rolón comenzó su columna en Perros de la calle, donde reflexionó sobre varios conceptos que aborda la psicología sobre la experiencia humana, como los deseos, mandatos y relaciones de pareja.

En un momento, le consultan por qué las personas sienten que hay una edad para llegar a ciertos lugares, como por ejemplo, tener hijos a determinada edad. Es decir, la duda era de dónde sale la idea de que a determinada edad las personas deberían estar en cierto lugar y, sobre todo, qué pasa cuando eso no ocurre.

En este marco, Rolón señaló que uno, al reconocer que en una vida no pasó nada, en realidad, se está reconociendo algo más profundo.

Gabriel Rolón, psicólogo, sobre el sentido de la vida: “Nadie quiere ser el protagonista de una historia en la que no pasó nada Gabriel Rolón

“Nadie quiere ser el protagonista de una historia en la que no pasó nada porque, si vos sentís que de verdad no pasó nada, estás reconociendo que tu vida no tuvo demasiado sentido para vos , que es, ni más ni menos, lo que importa”, introdujo

Luego hizo énfasis en que el criterio al que se refiere no es al que tienen los demás, sino al sentido de la vida que tiene uno mismo. “Por ahí hay alguien que te dice ‘has sido un amigo maravilloso, buen hijo’. No importa. Tu registro es que en tu historia las cosas no han sido demasiado importantes”, manifestó.

La respuesta de Rolón a la sensación de muchas personas en edades avanzadas

El psicólogo encontró una rápida respuesta a esta sensación que pueden sentir muchos en algún momento de su vida: “Yo creo que es posible que cuando eso ocurre, mucho tenga que ver con que lo que fuimos haciendo en la vida no se ligó demasiado a lo que deseábamos ”.

En conclusión, su hipótesis dice que en la distancia entre lo que hace una persona y lo que desea puede dejar una sensación de vacío. Su mensaje deja la idea de que la vida cobra sentido cuando lo que hacemos tiene relación con lo que realmente deseamos.