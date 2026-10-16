El exfuncionario se prepara para ser el presidente de Consejo de Grupo Gigante.

En esta noticia No solo Gigante, Meade en Chedraui y HSBC

Grupo Gigante, el conglomerado mexicano dueño de Toks y RadioShack, nombró a José Antonio Meade Kuribreña como consejero independiente y presidente del Consejo de Administración, a partir del 1 de enero de 2027.

El nombramiento se produce luego de la salida de Ángel Losada Moreno de la presidencia del Consejo y de la presidencia ejecutiva.

Según los acuerdos de la última asamblea de accionistas, Losada continuará vinculado a Grupo Gigante como consejero patrimonial y presidente emérito del órgano directivo.

No solo Gigante, Meade en Chedraui y HSBC

José Antonio Meade se ha caracterizado en los últimos años por participar en los Consejos de Administración de diversas empresas, el más reciente fue en febrero de 2026 cuando asumió la presidencia en HSBC México. Además, forma parte del Consejo de HSBC Holdings, la matriz del grupo financiero desde 2019.

Dentro de su trayectoria también destaca su particiáción en los órganis de gobierno corporativo de otras empresas como Chedraui, el fabrucante de autopartes Nemak y el fideicomiso de inversión en bienes raíces Fibra Uno (FUNO), de acuerdo con información de Marketscreener.

Antes de incorporarse al sector privado, Meade ocupó cargos en cinco secretarías de Estado durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como Energía, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social. También fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 2018.