La sentadilla goblet se realiza entre 10 y 12 repeticiones (3 series) para fortalecer piernas y glúteos según la entrenadora.

La personal trainer Jennifer Martin compartió una rutina de entrenamiento de fuerza pensada para quienes quieren comenzar a desarrollar músculo y todavía no tienen experiencia en el gimnasio. La propuesta incluye seis ejercicios que trabajan diferentes grupos musculares del cuerpo.

De esta manera, podrán trabajar desde los brazos y el pecho hasta las piernas, la espalda y los glúteos. A través de una publicación en Instagram, la personal trainer señaló: “Si fuera completamente nueva en el entrenamiento, esta sería una rutina con la que empezaría”.

Los 6 ejercicios que recomienda Jennifer Martin para comenzar a entrenar

En un video publicado en mayo de 2025 en su cuenta de Instagram (@jennifermartinnn), Martin mostró una rutina con seis movimientos para incorporar al entrenamiento de fuerza. Cada ejercicio tiene una indicación específica de repeticiones y series:

Curl de bíceps tipo martillo : entre 10 y 12 repeticiones, durante tres series

Sentadilla goblet : entre 10 y 12 repeticiones, durante tres series

Press de pecho : entre 10 y 12 repeticiones, durante tres series

Peso muerto : entre 10 y 12 repeticiones, durante tres series

Remo en posición de mesa : entre 20 y 24 repeticiones en total, durante tres series

Puente de glúteos: entre 10 y 12 repeticiones, durante tres series.

La selección permite trabajar distintos sectores del cuerpo sin concentrarse exclusivamente en un grupo muscular. Los movimientos incluyen ejercicios para fortalecer los brazos, el pecho, la espalda, las piernas y los glúteos.

La sentadilla goblet se realiza entre 10 y 12 repeticiones (3 series) para fortalecer piernas y glúteos según la entrenadora. Instagram - @jennifermartinnn

El peso que se debe elegir para comenzar a entrenar

Además de presentar los ejercicios, Martin compartió algunas recomendaciones para quienes buscan desarrollar masa muscular. Una de las principales consiste en elegir una carga que represente un desafío: las últimas una o dos repeticiones de cada serie deberían sentirse difíciles.

Esto no significa levantar el máximo peso posible, sino encontrar una resistencia que permita completar el movimiento sin perder la técnica y llegar a la cantidad de repeticiones. La ejecución correcta es uno de los aspectos que la entrenadora destaca en su publicación.

También aconseja descansar entre 30 y 60 segundos como mínimo entre series, para organizar el entrenamiento y permitir una recuperación entre esfuerzos.

¿Cuántos ejercicios conviene incluir en una rutina de fuerza?

Martin recomienda concentrarse en seis u ocho ejercicios, en lugar de intentar utilizar todas las máquinas disponibles en el gimnasio. Su planteamiento busca priorizar los movimientos elegidos y evitar que la cantidad de actividades termine desplazando la calidad del entrenamiento.

La personal trainer también desaconseja obsesionarse con ejercicios complicados o seleccionar movimientos únicamente por su supuesta capacidad para quemar calorías. En su lugar, propone prestar atención al fortalecimiento muscular y a la correcta ejecución de cada repetición.