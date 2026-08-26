Ya está confirmado el primer avión comercial capaz de arribar a cualquier lugar del mundo sin escalas: augura transformar la aviación para siempre

El hecho de que se presenten escalas en los viajes aéreos constituye uno de los inconvenientes más significativos. Estas paradas no solo extienden de forma considerable los tiempos de traslado, sino que también conllevan un mayor consumo de combustible y, por ende, incrementan los costos operativos de las aerolíneas.

En respuesta a esta situación y con el propósito de minimizar dichos trayectos intermedios, Airbus desarrolló el A350-1000ULR (Ultra Long Range), una aeronave de ultralargo alcance que llevó a cabo su primer vuelo el 2 de junio y ha sido diseñada para operar rutas de gran distancia sin la necesidad de realizar escalas.

Huang Zongxing

El primer avión comercial sin escalas que llega a cualquier rincón del mundo: descubre su fascinante funcionamiento

Este avión se distingue de las aeronaves convencionales por su notable capacidad para transportar combustible. El Airbus posee un depósito adicional en la parte trasera que tiene la capacidad de almacenar aproximadamente 20.000 litros extras, lo que posibilita realizar vuelos prolongados sin la necesidad de escalas intermedias.

A su vez, esta característica implica que el avión puede soportar un mayor peso. Se han incorporado refuerzos que permiten operar con un peso cercano a las 308 toneladas, sin comprometer ni la seguridad ni el rendimiento. Adicionalmente, se prevé que el consumo de combustible sea menor por pasajero y por kilómetro recorrido.

Capacidad de pasajeros

El Airbus cuenta con una capacidad de transporte de 238 pasajeros. Aunque esta cifra pueda parecer reducida para una nave de estas dimensiones, proporciona un mayor espacio para que los pasajeros puedan moverse, estirarse e hidratarse a lo largo del vuelo.

Se garantiza así un mayor confort durante el viaje.

Los diseños están pensados para optimizar la experiencia del pasajero.

¿Cuál es la duración máxima del viaje?

El tiempo máximo de viaje es de 22 horas. Este intervalo de vuelo se logra gracias a la altitud sostenida por el avión, aproximadamente a 12.000 metros, donde se experimenta un aire menos denso y una menor resistencia aerodinámica.

Adicionalmente, los sistemas electrónicos supervisan de manera continua la velocidad, la altitud y el consumo para maximizar la eficiencia.

El Airbus A350-1000ULR será entregado a la aerolínea Qantas para abril de 2027. La empresa australiana tiene encargadas 12 unidades de este modelo, que se implementarán en el Proyecto Sunrise.

No obstante, antes de ofrecer un servicio comercial, deberá completar las pruebas iniciadas el 2 de junio de 2026.