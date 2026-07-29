Estados Unidos se prepara para una semana protagonizada por el mal tiempo, con nuevas rondas de tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas de viento dañinas capaces de superar las 60 mph y riesgo de inundaciones.

Luego del clima severo en parte de los Grandes Lagos y el noreste del país, los expertos esperan que la actividad de tormentas continúe durante el resto de la semana en diferentes zonas.

Alerta por tormentas en el sureste hoy miércoles

De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, el mismo sistema que causó fuertes lluvias en el noreste será el causante de un frente frío que se extiende hacia el sureste hoy miércoles.

Este frente favorecerá el desarrollo de nuevas tormentas, que pueden comenzar a aparecer durante la tarde del miércoles y persistir por la noche.

Las ráfagas de viento dañinas, las lluvias intensas y la frecuente actividad eléctrica son algunos de los principales riesgos.

En ese sentido, la mayor amenaza de tiempo severo se prevé para el sur de Alabama al norte de Florida.

Hay alerta por clima severo hasta el fin de semana. Shutterstock

Más tormentas se esperan durante el resto de la semana

El riesgo de tormentas continuará durante los próximos días dado que hasta el fin de semana se prevé que el domo de calor ubicado en el centro del país se desplace hacia los estados del suroeste.

Esto podría generar las condiciones favorables para el desarrollo de nuevas tormentas en las Grandes Llanuras.

Jueves

Para este día se esperan tormentas fuertes desde Nebraska hasta Dakota del Norte. Además, durante el transcurso de la jornada el tiempo severo se desplazará hacia el este.

Viernes

En este caso, el riesgo de tiempo severo abarcará el sur, específicamente la zona que se extiende desde el este de Oklahoma hasta el suroeste de Tennessee y el noroeste de Mississippi.