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La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los procesos más importantes por los que deben atravesar los argentinos que cuenten con auto. En el transcurso de los últimos días de julio , existen miles de conductores que deberán llevar a cabo este trámite, según el cronograma establecido.

Para ello, los automovilistas tendrán que revisar si les corresponde hacerlo y estar al corriente de los cambios que ya comenzaron a aplicarse.

Qué conductores deberán hacer la VTV antes de que termine julio

En la Provincia de Buenos Aires, durante julio, deberán realizar la VTV los vehículos cuya patente finaliza en 7 , siempre que les corresponda renovar la inspección.

La Provincia mantiene, por ahora, su propio esquema de verificación y no incorporó automáticamente todas las modificaciones impulsadas a nivel nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, comenzó un proceso de transición hacia un nuevo sistema, por lo que los propietarios deberán verificar cuál es la normativa aplicable según la fecha de patentamiento de su vehículo.

Qué revisan en la VTV y qué pasa si circulás con el trámite vencido

Durante la inspección se controla el estado general del vehículo para verificar que pueda circular de forma segura.

Entre los principales puntos evaluados figuran los frenos, la dirección, la suspensión, los neumáticos, las luces, las emisiones contaminantes, el chasis y los cinturones de seguridad.

Circular con la VTV vencida puede derivar en multas, la retención del vehículo y complicaciones con la cobertura del seguro en caso de un siniestro, además de representar un riesgo para la seguridad vial.

Los cambios que tendrá la VTV y que modifican las inspecciones

La reforma aprobada en la Ciudad de Buenos Aires extendió el plazo para realizar la primera VTV de los autos articulares.

Entre las principales modificaciones se encuentran:

La primera VTV será a los cinco años desde el patentamiento. Los vehículos de 5 a 10 años realizarán la inspección cada dos años. Los autos con más de 10 años seguirán con controles anuales. Talleres mecánicos y concesionarias podrán habilitarse como centros verificadores. Las jurisdicciones que adopten el nuevo esquema podrán tener diferentes tarifas según cada establecimiento.

Estos cambios comenzarán a aplicarse de manera gradual y no impactarán de la misma forma en todas las provincias.