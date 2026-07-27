Alerta en el AMBA: a qué hora vuelven las tormentas con actividad eléctrica.

Luego de un fin de semana con temperaturas agradables y jornadas mayormente estables, el tiempo cambiará de manera significativa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para las próximas horas se espera el regreso de las tormentas, con lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico y al horario previsto para la llegada del fenómeno.

De acuerdo con el pronóstico extendido, este episodio podría complicar las actividades al aire libre, dificultar la circulación en algunas zonas y obligar a modificar los planes previstos para el inicio de la última semana de julio.

¿A qué hora llueve este lunes en el AMBA?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las primeras lluvias y tormentas podrían desarrollarse durante la tarde de este lunes en el AMBA. Para ese período, el organismo prevé entre un 10% y un 40% de probabilidad de tormentas aisladas.

Hacia la noche, en tanto, las condiciones de inestabilidad continuarán, aunque con menor intensidad: el SMN pronostica entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La jornada estará marcada por una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 19 °C, con cielo mayormente nublado, elevada humedad y condiciones propicias para la ocurrencia de precipitaciones.

Pronóstico en el AMBA. SMN

Cómo sigue el clima durante la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

Martes 28 de julio

La temperatura oscilará entre 12°C y 17°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y no se prevén lluvias, aunque podrían persistir las consecuencias de las precipitaciones del lunes, con calles y espacios verdes todavía húmedos o embarrados.

Miércoles 29 de julio

Se espera una jornada nublada, con mínima de 9°C y máxima de 12°C.

Pronóstico en el AMBA. SMN

Jueves 30 de julio

Habrá algo de sol durante la mañana. La mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 16°C.

Viernes 31 de julio

El cielo volverá a presentarse mayormente nublado. Se prevé una mínima de 9°C y una máxima de 18°C.

Cómo empezará agosto, según el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el pronóstico anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), agosto comenzará con condiciones similares. El sábado 1 de agosto se presentará nublado, con una mínima de 12°C y una máxima de 19°C, sin cambios bruscos de temperatura previstos por el momento.