Un frente de nubes negras, tormentas y lluvias intensas se acerca al país: estas serán las zonas afectadas.

Un aumento de la nubosidad y condiciones atmosféricas inestables se registra sobre el territorio colombiano y podría provocar lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en varias regiones del país durante los próximos días, según el más reciente Informe Técnico Diario del IDEAM.

Este escenario está asociado a una alta disponibilidad de humedad en la atmósfera, un factor que favorece la formación de precipitaciones persistentes, especialmente durante las tardes y noches.

Las regiones que podrían verse más afectadas por lluvias y tormentas

De acuerdo con el IDEAM, las lluvias más fuertes se concentrarían en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica. En estos puntos no se descartan tormentas eléctricas aisladas y episodios de precipitación continua por varias horas.

En concreto, el informe identifica como zonas con mayor probabilidad de afectación:

Región Pacífica : Chocó, Cauca y Nariño, con lluvias intensas y tormentas frecuentes.

Región Andina : Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, donde podrían registrarse : Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, donde podrían registrarse precipitaciones persistentes.

Región Amazónica: lluvias recurrentes y tormentas con actividad eléctrica, propias de esta época del año.

Riesgos asociados: crecientes súbitas e inundaciones

El informe también advierte sobre un riesgo elevado de crecientes súbitas en ríos y quebradas, así como posibles inundaciones localizadas en zonas donde los suelos ya presentan altos niveles de saturación.

Las autoridades recomiendan especial atención en áreas cercanas a cuencas hidrográficas del Magdalena, Cauca, Atrato y ríos del Pacífico, donde las precipitaciones podrían generar aumentos rápidos en los niveles del agua.

Qué se espera para las próximas jornadas

Según el IDEAM, las condiciones de cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes podrían mantenerse durante los próximos días, sin descartar episodios de tormentas en distintos puntos del país.

El organismo continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y actualizando los avisos conforme se presenten cambios relevantes.