Varias autopistas bonaerenses están a punto de entrar en una nueva etapa. No se trata de sumar carriles ni de repavimentar tramos, sino de una obra que impactará tanto en la seguridad vial como en el cuidado del ambiente.

A partir de 2026, Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) avanzará con uno de los proyectos más esperados: la instalación de pasos de fauna silvestre en algunas de las rutas más transitadas de la provincia.

La iniciativa, diseñada por el área de Sustentabilidad de la empresa, busca resolver un problema recurrente en los corredores viales, como los accidentes provocados por la irrupción de animales en la calzada.

Para eso, se crearán estructuras especiales que permitan el cruce seguro de la fauna sin interferir con el tránsito vehicular.

Dónde comenzarán las obras

La primera etapa del plan ya está en marcha con estudios y relevamientos técnicos sobre la autopista Buenos Aires–La Plata, en el tramo que va desde Hudson hasta la capital provincial.

Allí se están identificando puntos estratégicos, especialmente en zonas cercanas a áreas protegidas, donde la presencia de fauna es habitual y el riesgo de atropellamientos es mayor.

En paralelo, AUBASA realizará trabajos preliminares en otras arterias clave del sistema vial bonaerense. El proyecto alcanzará a las autovías provinciales 2 y 11 —fundamentales para el turismo y la conexión con la Costa Atlántica— y también a las rutas 63, 56 y 74.

Cambian las autopistas

En una segunda etapa, el esquema se extenderá a la Autovía 6, uno de los corredores logísticos más importantes del territorio provincial.

Qué son los pasos de fauna y por qué son clave en las autopistas y rutas del país

Los pasos de fauna son infraestructuras especialmente diseñadas para que los animales puedan atravesar rutas y autopistas sin exponerse al tránsito. Pueden ser túneles, puentes verdes u otras soluciones adaptadas al entorno y a las especies locales.

Su impacto es doble. Por un lado, permiten mantener la conectividad biológica, reducen la mortalidad de animales y preservan procesos ecológicos esenciales. Por otro, contribuyen de manera directa a la seguridad vial, ya que disminuyen los choques entre vehículos y fauna.

Un modelo probado en Argentina y el mundo

Desde AUBASA destacan que no se trata de una experiencia aislada. El gerente de Sustentabilidad de la empresa, Sergio Federovisky, señaló que este tipo de infraestructura ya se aplica con éxito en rutas que atraviesan el Parque Nacional Iguazú, en Misiones, y en distintos países como Brasil, Países Bajos, Ecuador, Australia y Canadá.