El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció el inicio de la renovación integral de 8,6 kilómetros de la carretera N-640, la vía más importante de la provincia de Pontevedra, con una inversión de 2,8 millones de euros.

Esta actuación representa un paso clave para modernizar una carretera que conecta el interior de la provincia con el resto del país y que, hasta ahora, acumulaba importantes deficiencias de seguridad y mantenimiento.

La relevancia de la carretera para la provincia y su mal estado

La N-640 es una arteria esencial para la movilidad en Pontevedra. A través de ella transitan miles de vehículos diariamente, incluyendo autobuses y vehículos de emergencia y su estado actual suscita preocupación continua.

En febrero de 2026, el estado del pavimento en el centro de A Estrada era “absolutamente deplorable”, deteriorado y repleto de baches que se acentuaban con las precipitaciones intensas, según lo informado por el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono.

El funcionario había denunciado de manera pública el “silencio” de las autoridades competentes respecto a una vía de titularidad estatal cuya travesía urbana se clasifica entre las más peligrosas de Galicia, según el informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) divulgado el 15 de marzo de 2026.

Específicamente, en el kilómetro 204 se registraron 11 accidentes con 12 heridos o fallecimientos, la mayor parte de los cuales fueron atropellos en pasos de peatones, con un índice de peligrosidad de 135,3 y una intensidad media diaria de 5158 vehículos.

Renuevan la carretera más importante de la provincia que mejorará la seguridad y la unirá con todo el país (foto: archivo).

Obras en curso en la infraestructura vial

Los trabajos se enfocan en el segmento comprendido entre los kilómetros 222 y 230,6, en la jurisdicción de Caldas de Reis y son parte del Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, financiado mediante fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Con el fin de abordar los inconvenientes mencionados y fortalecer la seguridad vial, el Gobierno ha implementado un Plan Especial de Reparación y Conservación con una inversión de 12 millones de euros destinado a carreteras estatales en la provincia de Pontevedra, debido a los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos adversos.

En este contexto, la N-640 ya ha sido objeto de obras de emergencia en el tramo de Cuntis, con un costo cercano a 650.000 euros; dicha vía es utilizada por más de 7300 vehículos diariamente y facilita la conectividad entre los municipios del interior.

Estas intervenciones se integran en un conjunto de proyectos programados para Lalín, Silleda, Agolada, A Estrada y Caldas de Reis y son parte de un esfuerzo más amplio en Galicia que excede los 167 millones de euros para el año 2026.

Mejoras en la carretera: qué cambios verás

Los trabajos en Caldas de Reis implican el fresado y reposición del firme en las áreas más deterioradas, la aplicación de una nueva capa de rodadura con asfalto sostenible y la actualización de la señalización horizontal.

Se procederá a la reutilización del asfalto recuperado, lo que promueve la economía circular, disminuye el acarreo de materiales, optimiza la eficiencia energética y contribuye a la descarbonización del transporte.

Con el propósito de reducir inconvenientes, las afectaciones al tráfico iniciarán el 6 de abril y se extenderán hasta el 30 de abril: se limitará un carril con paso alternativo de 8:00 a 20:00 horas, mientras que en la travesía urbana de Caldas de Reis las labores se llevarán a cabo en horario nocturno de 22:00 a 08:00 horas. Los desvíos estarán debidamente señalizados.