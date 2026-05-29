La terminal de ferrocarriles más extensa del planeta tiene la misma medida que 170 campos de fútbol. (Fuente: Redes sociales).

El establecimiento del transporte moderno ha alcanzado un punto culminante con la inauguración de la estación de tren más grande del mundo. Localizado en la ciudad china de Chongqing, este proyecto representa un avance notable en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano.

La Chongqing East Railway Station fue inaugurada oficialmente el 27 de junio de 2025 tras un periodo de construcción que se extendió por siete años. Este ambicioso proyecto requirió una inversión de USD 7.800 millones y luce una arquitectura que amalgama el estilo cyberpunk con elementos naturales típicos de la región montañosa de Chongqing.

El complejo ferroviario, con una dimensión superior a 1,22 millones de metros cuadrados, se equipara a 170 canchas de fútbol y tiene la capacidad de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora.

Así es por dentro la estación más grande del mundo

La Chongqing East Railway Station, desde su acceso principal, se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria.

En su interior, se hallan más de 5000 asientos, de los cuales 1000 están equipados con puertos USB. Adicionalmente, el complejo cuenta con restaurantes, tiendas y pantallas digitales que abarcan cada sector. Dispone de 15 plataformas y 29 vías, organizadas de tal manera que se evita la congestión incluso durante las horas pico.

Su arquitectura refleja la fusión entre naturaleza e innovación que caracteriza a Chongqing.

árboles hungjue , característicos de la región. Las columnas del vestíbulo principal fueron diseñadas para imitar los, característicos de la región.

Los conductos de ventilación presentan una forma de flores y los letreros están elaborados con bambú local .

El diseño integra iluminación neón con acabados metálicos, evocando una estética futurista.

La inauguración de la estación de tren más grande del mundo en Chongqing, China. (Fuente: Instagram @peoples_daily).

Todo lo que debes saber sobre la estación de tren más grande del mundo

Desde la estación, es posible viajar a ciudades tales como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín, en recorridos que varían entre seis y ocho horas.

Adicionalmente, se establece la conexión de las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, lo que consolida a la región como un eje fundamental dentro del sistema ferroviario de China.