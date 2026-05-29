Estrenan el aeropuerto más espectacular del continente: inversión récord y capacidad para 20 millones de viajeros (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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El Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai (NMIA) ya se posiciona en el ámbito global de la aviación. Inaugurado el 8 de octubre de 2025 por el Primer Ministro Narendra Modi, este complejo, desarrollado mayormente por el grupo Adani, inicia su fase 1 con una capacidad inicial de 20 millones de viajeros y ambiciosos planes de expansión que proyectan alcanzar una capacidad cercana a 90 millones anuales.

Este nuevo aeropuerto no es simplemente una terminal, sino una clara demostración del compromiso con la integración multimodal. Según la página oficial del proyecto, NMIA incorpora generación solar de aproximadamente 47 MW, así como transporte en autobuses eléctricos, un sistema automatizado de conexión entre terminales y accesos por metro, ferrocarril, carretera y taxi acuático.

La activación de NMIA se ve respaldada por una serie de proyectos urbanos tales como la Línea 3 del Metro, la aplicación “Mumbai One” y programas de capacitación técnica, los cuales prometen revolucionar tanto la movilidad como el empleo en la región metropolitana. Las empresas operadoras del aeropuerto anticipan un impulso significativo en el mantenimiento aeronáutico (MRO) y en las exportaciones agrícolas de Maharashtra.

Así cambian los viajes en el Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai

Desde su inauguración, el NMIA alivia la presión sobre el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj y tiene como objetivo ofrecer rutas internacionales y de carga que podrían optimizar tiempos y costos logísticos para productores locales. La Fase 1 incluye terminales diseñadas para escalar hasta 90 millones de pasajeros anuales, así como áreas dedicadas a la carga de productos frescos como frutas y pescados.

Estrenan el aeropuerto más espectacular del continente: inversión récord y capacidad para 20 millones de viajeros.

Además, el aeropuerto se integra a la recientemente inaugurada Línea 3 del Metro (33,5 km completamente subterránea), cuyo propósito es conectar sectores clave del sur de Mumbai de manera más eficiente, disminuyendo los trayectos que actualmente se extienden a horas, a aproximadamente 45 minutos. Esta sinergia es, según las autoridades, fundamental para transformar a Mumbai en un hub regional.

Inversión récord que impulsa empleo y tecnología

El programa UDAN continúa desempeñando un papel fundamental en la democratización de los viajes aéreos en India. Desde su lanzamiento en 2016, su objetivo ha sido conectar ciudades menos accesibles y hacer los vuelos más asequibles para la población en general. Hasta el momento, ha operado cientos de rutas, beneficiando a más de diez millones de pasajeros y fomentando la demanda interna de viajes, así como la expansión de aerolíneas regionales.

El proyecto, con un coste aproximado de Rs 19.650 millones de rupias (Fase 1), moviliza amplias cadenas de valor: construcción, mantenimiento-MRO, servicios aeroportuarios, turismo y logística. Fuentes oficiales y medios especializados subrayan la relevancia de este aeropuerto como una pieza clave en la estrategia nacional para convertir a la India en un centro logístico y aeronáutico.

¿Qué viene? Fechas clave, operaciones y alcance real

Se estima que el aeropuerto generará más de 200.000 empleos directos e indirectos a medida que avance su desarrollo integral, estableciendo a Mumbai como un punto de acceso clave en Asia y como un modelo de sostenibilidad en infraestructuras aeroportuarias de nueva generación.

Las autoridades han declarado que las operaciones comerciales de NMIA iniciarán en los meses siguientes a la inauguración, con vuelos domésticos proyectados para mediados de diciembre de 2025 y rutas internacionales anticipadas a partir de febrero de 2026. Las fases posteriores incluirán la segunda pista, terminales adicionales y otras expansiones operativas que aumentarán la capacidad más allá de la fase 1.