El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Baja California a las 23.54 horas este domingo, 11 de enero de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 88 km al noreste de Vicente Guerrero, con una profundidad de 21.1 kilómetros, latitud de 31.457° y una longitud de -115.643°.

Estas líneas de teléfono quedan suspendidas en todo el país a partir de ahora: el trámite obligatorio que deben hacer los usuarios para no perderla

Terremoto de magnitud 4.1 en Baja California: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si estás en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de medios oficiales y evita el uso innecesario de teléfonos para no saturar las líneas de emergencia. Recuerda que la prevención y la preparación son clave para garantizar tu seguridad.