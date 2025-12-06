En esta noticia <b>Historial ante los rivales del grupo y el posible camino a la final</b>

A 24 horas de realizado el sorteo de los grupos, la FIFA confirmó este sábado la agenda oficial del Mundial 2026 con las sedes, días y horarios de cada país.

La Selección Argentina tendrá el siguiente cronograma:

Martes 16 de junio: enfrentará a Argelia desde las 22 en Kansas City

Lunes 22 de junio: enfrentará a Austria desde las 14 en Dallas

Sábado 27 de junio: enfrentará a Jordania desde las 23 en Dallas

Con la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado y una base de futbolistas que supo consagrarse en Qatar y en las competencias posteriores, Argentina llegará al Mundial 2026 como uno de los equipos a vencer.

La confirmación de sedes y horarios marca el comienzo de la cuenta regresiva para una Selección que mantiene intacta la ambición y sueña con volver a levantar la Copa del Mundo.

Reuters

Historial ante los rivales del grupo y el posible camino a la final

El historial ante los rivales del Grupo J es muy acotado. Contra Argelia solo hay un antecedente. Se trata de un amistoso en el 2007 que terminó en triunfo “Albiceleste” por 4-3. Por otra parte, la Argentina no se cruzó nunca con Jordania y solo dos veces con Austria: la primera de ellas fue una goleada 5-1 en 1980 y la segunda un empate 1-1 en 1990.

En caso de que se cumpla la lógica y la Selección argentina termine primera en el Grupo J, el rival en los 16avos de final sería el segundo del Grupo H, donde los grandes candidatos son España y Uruguay. Lo mismo ocurriría si termina en el segundo lugar, aunque en esta ocasión el oponente sería el primero de la zona H.

Si se va más allá en el camino hacia una hipotética final, en los cuartos podría darse uno de los cruces más esperados por todos los fanáticos del fútbol, ya que el oponente sería Portugal, si todo ocurre según la lógica.

Por último, un posible rival en las semifinales sería Brasil si tanto la “Canarinha” como la Argentina lideran sus grupos.

La gran final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 será el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey.