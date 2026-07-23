Durante mucho tiempo, funciones como el control remoto, los displays digitales o la programación horaria estuvieron reservadas para equipos de alta gama. Sin embargo, esa diferencia comenzó a reducirse gracias a la incorporación de nuevas tecnologías en modelos cada vez más accesibles.

Hoy, los calefactores eléctricos evolucionan más allá de la potencia y suman herramientas pensadas para mejorar el confort, facilitar el uso cotidiano y optimizar el consumo energético. La tendencia muestra que la tecnología ya se convirtió en uno de los principales criterios al momento de elegir un equipo para el hogar.

El contexto actual muestra un claro avance hacia nuevos estándares de tecnología dentro del hogar. Los usuarios ya no solo buscan funcionalidad, sino también confort y una experiencia mejorada en cada equipo que instalan.

Esto lleva a las marcas a innovar y ofrecer productos que hacen más que simplemente calentar espacios. La demanda viene de un consumidor informado y exigente que prefiere alternativas que no solo se adapten a su día a día, sino que también aporten un toque de elegancia a la decoración.

La mica compacta digital CM820R tiene un diseño moderno y compacto.

Las innovaciones que mejoran la experiencia del usuario

En la búsqueda de satisfacer esta nueva necesidad, los calefactores han incorporado funciones que optimizan la usabilidad, tales como el control remoto y temporizadores programables.

Prueba de ello es la Línea Digital 2026 (CN2400R, CI1600R, CFB18R y CM820R), que integra tecnología avanzada con un diseño atractivo. Estos aspectos permiten que los usuarios ajusten las configuraciones sin la necesidad de acercarse al dispositivo, aumentando su comodidad y eficiencia.

El avance en la tecnología de calefacción también asegura un menor consumo energético, crucial en un mundo donde la sostenibilidad se vuelve cada vez más importante. Los consumidores buscan soluciones que no solo sean efectivas, sino que también contribuyan a reducir el gasto energético.

Equipos como el convector radiador digital CN2400R destacan por su capacidad para mantener una temperatura confortable mientras utilizan menos recursos, un equilibrio que muchos hogares valoran hoy en día.

El convector radiador digital CN2400R mantiene una temperatura confortable.

Diseños que combinan funcionalidad y estética

Además de la eficiencia energética, la estética juega un papel fundamental en la elección de calefactores para el hogar. Los nuevos modelos ofrecen un diseño contemporáneo, que se integra fácilmente en diversos estilos de decoración.

Por ejemplo, el caloventor PTC con efecto leños no solo proporciona calor, sino que también actúa como un elemento decorativo, mejorando la atmósfera de cualquier espacio. Esta fusión de diseño y funcionalidad es un atractivo esencial para el consumidor moderno.

El calefactor infrarrojo digital CI1600R introduce una revolución dentro de su categoría, siendo el primer modelo con control remoto que ofrece la posibilidad de girar automáticamente. Con esta característica, proporciona un calor más distribuido, cubriendo áreas más amplias sin el esfuerzo de mover el equipo. Esto convierte a este artículo en una opción ideal para quienes buscan calidez en su hogar sin complicaciones adicionales.

Por otro lado, contar con una tecnología de calefacción que priorice la seguridad es vital. El convector con forzador digital CFB18R incorpora sistemas como corte por sobrecalentamiento y paredes frías, asegurando que sea una opción segura para familias con niños o mascotas. Esta preocupación por la seguridad no solo satisface una necesidad básica, sino que también refuerza la confianza en los productos de la marca.

Con la presentación de la Línea Digital 2026, Liliana marca un hito en la calefacción eléctrica doméstica, ofreciendo soluciones integrales que mejoran la calidad del aire y del hogar. Equipos como el CM820R, que cuenta con un comando digital y programador, son una clara representación de cómo los electrodomésticos están evolucionando para responder a las expectativas contemporáneas de los usuarios. Este producto se encuentra disponible en www.liliana.com.ar.