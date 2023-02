El calamitoso error que cometió Bill Gates: se arrepintió toda la vida y lo llevó a reformar su modelo de negocio

Durante muchos años, Bill Gates fue el hombre más rico del mundo gracias al éxito de su compañía Microsoft. Durante su trayectoria, no todas las decisiones que tomó fueron acertadas y reveló de qué se arrepiente y qué cambiaría en caso de volver a iniciar.



La conversación surgió en el Imperial College de London, junto al primer ministro británico Rishi Sunak. Gates fue entrevistado por un software de inteligencia artificial y conversaron sobre tecnología e innovación.

"Si pudieras volver en el tiempo y hablar con tu yo del pasado que estaba iniciando su carrera, ¿qué consejos le darías y cómo afrontarías tu trabajo de manera diferente? ", preguntó la inteligencia artificial.

"Al inicio era muy intenso, no creía en los fines de semana o en las vacaciones. Había muchas personas que probablemente me podrían haber ayudado, pero no encajaban porque yo tenía este estilo de trabajo", confesó Bill Gates.

Luego, admitió que si bien esa prohibición de no tener vacaciones "para un grupo pequeño de Microsoft estaba bien", conforme creció la empresa debió darse cuenta de que "el equipo se llena de personas con familias" y su modelo de trabajo era incompatible con la vida misma.

"Tenés que pensar en esto a largo plazo; era muy intenso y traté de aplicar eso en otras personas", sostuvo el multimillonario arrepentido de ese pensamiento en contra de que sus trabajadores se tomasen vacaciones.

También, recordó los consejos más importantes que recibió. Por un lado, mencionó los comentarios del inversor Warren Buffet, sobre lo que los amigos piensan de uno y "lo fuertes que son esas amistades" .

En ese sentido, Gates mencionó un consejo del científico Richard Feynman: "Es bueno mostrar tu confusión porque, si te permites fingir que sabes algo, entonces tu pensamiento se vuelve descuidado y no serás capaz de resolver las cosas en absoluto".

Sunak, que hasta el momento se mantenía en silencio mientras hablaba el magnate acotó: "A mí me paso algo similar a lo que dijiste, yo vengo de una familia de inmigrantes y la mentalidad era trabajar y trabajar para superarse". "Creo que en verdad tenés que vivir un poco más el momento ", aconsejó el primer ministro británico al público.

¿Qué opina Bill Gates de la inteligencia artificial ChatGPT?

Bill Gates afirmó que ChatGPT revolucionará el mundo, ya que puede responder cualquier pregunta que se le haga a la inteligencia artificial. Más aún, la comparó con la creación del internet.

"Hasta ahora, la inteligencia artificial podía leer y escribir, pero no podía entender el contenido", contó el magnate. "Los nuevos programas como ChatGPT harán que muchos trabajos de oficina sean más eficientes al ayudar a escribir facturas o cartas. Esto cambiará nuestro mundo", alertó.