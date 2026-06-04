Bill Gates, reconocido mundialmente por ser el cofundador de Microsoft, reflexionó en su blog personal sobre las consecuencias que podría traer el uso del celular en las nuevas generaciones, entendiendo a este dispositivo como uno de los protagonistas en su crianza.

El magnate, en una de sus entradas de Gates Notes opinó sobre el libro The Anxious Generation, escrito por Jonathan Haidt. En el transcurso de su reseña enfatiza sobre un aspecto que le resulta particularmente crítico del uso de teléfonos celulares en los niños: la amenaza que estos dispositivos representan para la creatividad y el pensamiento crítico .

De acuerdo con Gates las horas de aburrimiento son un recurso invaluable para ejercitar la concentración en una idea; por este motivo expresó su preocupación de que, para las nuevas generaciones, este tiempo de ocio haya pasado a segundo plano gracias al estímulo de la pantalla.

Por qué los niños deberían dejar de usar teléfonos celulares, según Bill Gates

Gates explicó que, en su carrera profesional, el tiempo de ocio y sin distracciones fue "crucial" para su éxito laboral. De hecho, el mismo magnate afirma que durante su paso por Microsoft tomó de manera anual una semana de reflexión, en la que se instalaba en una cabaña aislada con sus documentos y permanecía allí libre de todo tipo de interrupciones.

En este sentido, el libro de Heist que reseña Gates reflexiona sobre la manera en la que tanto los smartphones como las redes sociales lograron cambiar la crianza de las nuevas generaciones . Gates se cuestiona, a raíz de esto, si hubiera logrado adquirir los hábitos de trabajo que le permitieron crecer en la industria si de niño hubiera intercambiado su tiempo de ocio por tiempo en pantalla.

Bill Gates enfatizó sobre la importancia de las horas de aburrimiento durante la infancia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“No todo fue diversión y juegos, pero tuve lo que Haidt llama una infancia basada en el juego. Ahora, una infancia basada en el teléfono es mucho más común", aseguro.

Hadit explica que las consecuencias de esta nueva crianza se ven reflejadas en un aumento de problemáticas de salud -tanto física como mental- y aprendizaje, así como también en otros aspectos críticos para el bienestar: como el sueño, la lectura, la socialización, el tiempo al aire libre y la independencia.

“Sin la capacidad de concentrarse intensamente y seguir una idea a donde sea que lo lleve, el mundo podría perderse los avances que provienen de poner su mente en algo y mantenerlo allí“, aseguró Gates.

Bill Gates dice que este es el mejor reemplazo de para los teléfonos celulares

El magnate destaca que, aunque las soluciones a esta problemática propuestas por el autor no son sencillas de implementar, las considera cruciales.

Como primera medida, coincide en la necesidad de retrasar el acceso a teléfonos inteligentes hasta que los niños sean mayores de edad y disponer de una mejor verificación de edad en las redes sociales.

Simultáneamente, Gates enfatiza en la importancia de reconstruir “la infraestructura de la infancia” para que otras zonas de juego, como parques infantiles, puedan reemplazar a los celulares y se consideren una alternativa atractiva para que los niños decidan invertir allí su tiempo libre.

“Lograr esto no vendrá de que las familias individuales tomen mejores decisiones, requiere coordinación entre los padres, las escuelas, las empresas tecnológicas y los responsables políticos “, afirmó y añadió que se trata de medidas que permitirán fomentar la interacción en persona.

Gates considera a esta lectura una “llamada de atención” que invita a repensar la crianza actual y dice que es “una hoja de ruta sobre cómo podemos cambiar de rumbo“.