El cofundador de Microsoft, Bill Gates, encendió el debate sobre la crianza digital al advertir que el uso constante de celulares amenaza la creatividad, la concentración y el desarrollo social de los niños.

Sus reflexiones, basadas en el libro “The Anxious Generation” del psicólogo Jonathan Haidt, llegan en un momento crítico para las nuevas generaciones.

La epidemia silenciosa que preocupa a los expertos

La incidencia de ansiedad aumentó 134% entre 2010 y 2018, y la depresión 106% en el mismo período , coincidiendo con la masificación de los smartphones.

Gates argumenta que las “horas de aburrimiento” -esenciales para el desarrollo cognitivo- han sido reemplazadas por estímulos constantes de pantallas.

El magnate reveló que durante su carrera en Microsoft tomaba semanas de reflexión anuales en cabañas aisladas, práctica que considera “crucial” para su éxito. Su preocupación: cuando los chicos utilizan celulares a temprana edad, reciben una estimulación constante que reemplaza el tiempo de juego creativo y las interacciones sociales naturales.

Soluciones que van más allá de la decisión familiar

Haidt argumenta que el uso de gGates propone retrasar el acceso a smartphones hasta la mayoría de edad y mejor verificación de edad en redes sociales.

Pero la solución más ambiciosa implica reconstruir “la infraestructura de la infancia”: que parques y espacios de juego vuelvan a ser alternativas atractivas frente a las pantallas.

Gates enfatiza que esto “requiere coordinación entre padres, escuelas, empresas tecnológicas y responsables políticos”, no solo decisiones individuales.

Atención

Microsoft confirma el listado de profesiones que desaparecerán con la IA