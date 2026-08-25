El Gobierno nacional estableció una nueva actualización de los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El incremento es del 2,10% y corresponde a los servicios brindados durante agosto de 2026.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial el lunes 24 de agosto. El cálculo toma como referencia la variación del IPC de julio y se aplica sobre los valores que estaban vigentes para el mes anterior.

Confirmado por la Resolución 2775/2026 | Oficializan un aumento en las Prestaciones por Discapacidad y habrá un 20% extra para la Patagonia.

Además, la norma mantiene el extra de 20 puntos porcentuales por zona desfavorable para las prestaciones que se brinden en las provincias comprendidas dentro de la zona patagónica.

Prestaciones por discapacidad: cuánto aumentaron los aranceles en agosto

La actualización alcanza al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad y no establece diferencias en el porcentaje de aumento según el tipo de prestación.

Los nuevos valores dependen de la modalidad y de la categoría correspondiente dentro del nomenclador. Entre los importes actualizados para agosto se encuentran:

Centro de Día, jornada doble, Categoría A: $1.101.566,06.

Hogar con Centro Educativo Terapéutico (CET) permanente, Categoría B: $2.824.518,71.

Residencia Permanente, Categoría B: $1.133.384,56.

Hogar Permanente, Categoría C: $1.383.759,91.

Residencia Permanente, Categoría C: $1.047.812,39.

Estos montos corresponden a los aranceles establecidos para las distintas prestaciones del sistema. Por eso, el aumento no debe confundirse con una suba del monto de las pensiones por discapacidad u otros ingresos que puedan percibir directamente sus beneficiarios .

Patagonia: cómo se aplica el adicional del 20%

La Resolución 2775/2026 también confirmó la continuidad del adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.

El porcentaje adicional se aplica a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, de acuerdo con el régimen previsto para este tipo de servicios.

Esto significa que, para las prestaciones alcanzadas por el adicional, el valor correspondiente surge de considerar:

La actualización del 2,10% establecida para agosto.

El adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.

La medida mantiene así el esquema que ya había sido reconocido en actualizaciones anteriores y vuelve a establecerlo para las prestaciones correspondientes a agosto de 2026.

La resolución señala además que el incremento mensual se realiza tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del período anterior. Para agosto, el cálculo se realizó con el IPC correspondiente a julio de 2026.