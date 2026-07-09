El alimento súperpoderoso que ayuda a bajar la hipertensión y el colesterol: es fácil de hacer Fuente: Shutterstock

Mantener una alimentación equilibrada es una de las principales recomendaciones para cuidar la salud cardiovascular.

Entre los alimentos que suelen destacar los especialistas por sus propiedades se encuentra el salmón blanco, un pescado que aporta proteínas de alta calidad, grasas saludables y nutrientes esenciales que pueden favorecer el control de la presión arterial y del colesterol.

Además de sus beneficios nutricionales, tiene otra ventaja: es muy versátil en la cocina y puede prepararse de distintas maneras sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite o ingredientes procesados.

Por qué el salmón blanco puede ayudar a controlar la hipertensión y el colesterol

El salmón blanco es una excelente fuente de proteínas y contiene grasas insaturadas, especialmente ácidos grasos omega-3, reconocidos por su papel en la salud del corazón .

El alimento súperpoderoso que ayuda a bajar la hipertensión y el colesterol: es fácil de hacer Fuente: Shutterstock

Consumido como parte de una dieta saludable, puede aportar beneficios como:

Favorecer el mantenimiento de niveles saludables de colesterol.

Contribuir al cuidado de la presión arterial.

Aportar proteínas de alto valor biológico.

Proporcionar vitaminas del complejo B.

Incorporar minerales como fósforo, potasio y selenio.

Ayudar al funcionamiento normal del sistema cardiovascular.

Si bien ningún alimento por sí solo reduce la hipertensión o el colesterol, incluir pescados ricos en grasas saludables dentro de una alimentación balanceada puede ser un gran aliado para cuidar la salud.

Qué otros beneficios aporta este pescado

Además de favorecer el sistema cardiovascular , el salmón blanco también se destaca por otros nutrientes importantes para el organismo.

El alimento súperpoderoso que ayuda a bajar la hipertensión y el colesterol: es fácil de hacer Fuente: Shutterstock

Entre ellos se encuentran:

Vitamina D, fundamental para la salud ósea.

Vitamina B12, necesaria para el sistema nervioso.

Proteínas que ayudan al mantenimiento de la masa muscular.

Minerales que participan en distintas funciones metabólicas.

Gracias a su bajo contenido de carbohidratos y a su buena cantidad de proteínas, también suele formar parte de planes de alimentación orientados al control del peso.

Cómo preparar salmón blanco de forma saludable

Una de las grandes ventajas de este pescado es que admite múltiples formas de cocción sin perder su sabor ni sus propiedades.

Algunas opciones recomendadas son: