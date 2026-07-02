Elegir entre bife ancho y bife angosto es una de las dudas más frecuentes a la hora de comprar carne. Aunque ambos provienen del mismo sector del animal y suelen confundirse, presentan diferencias en textura, sabor, nivel de grasa y rendimiento que pueden influir directamente en el resultado final del plato.

En esta guía te explicamos de forma clara qué cambia entre cada uno, cómo se comportan en la cocción y cuál conviene elegir según el uso que le quieras dar.

Qué diferencia hay entre el bife ancho y el bife angosto

La principal diferencia entre estos dos cortes está en la cantidad de grasa infiltrada y su terneza.

El bife ancho proviene del ojo de bife. Es un corte más marmolado, con vetas de grasa distribuidas en toda la carne . Esto le aporta un sabor más intenso, una textura más jugosa y una mayor suavidad a la hora de masticar. Es ideal para cocciones a la parrilla o plancha donde la grasa se derrite lentamente y potencia el sabor.

El bife angosto, en cambio, tiene menos grasa intramuscular . Es más magro, con una fibra algo más firme, lo que lo convierte en una opción más “liviana” pero también menos jugosa si se lo compara directamente con el bife ancho. Aun así, mantiene buena terneza si se respeta el punto de cocción.

En términos de rendimiento, el bife angosto suele tener menos desperdicio de grasa visible, mientras que el bife ancho puede reducirse un poco más durante la cocción por su mayor contenido graso.

Bife ancho vs bife angosto: diferencias, cuál es más tierno y cómo elegir el mejor corte de carne. Fuente: Shutterstock

Cómo cocinar bife ancho y bife angosto para que queden jugosos

La forma de cocción es clave para aprovechar cada corte de carne.

El bife ancho se beneficia de cocciones a fuego medio o medio-alto , permitiendo que la grasa interna se derrita lentamente. Es ideal llevarlo a punto jugoso o medio, ya que una cocción excesiva puede hacer que pierda su textura característica y se vuelva pesado. En la parrilla, conviene sellarlo primero y luego dejar que termine de cocinarse con calor indirecto.

El bife angosto, al ser más magro, requiere más control del tiempo . Si se sobrecocina, tiende a secarse más rápido. Por eso se recomienda retirarlo cuando está jugoso o a punto, evitando el término bien cocido. También responde muy bien a la plancha bien caliente para sellar los jugos.

Errores comunes en ambos cortes incluyen:

Cocinar a fuego demasiado alto desde el inicio

Pinchar la carne y perder sus jugos

No dejarla reposar unos minutos antes de servir

Cuál conviene comprar: bife ancho o bife angosto

La elección entre bife ancho y bife angosto depende más del uso que del gusto personal.

Si buscás una experiencia más sabrosa, jugosa y cercana a un corte premium para parrilla, el bife ancho suele ser la mejor opción. Es ideal para ocasiones especiales, asados o comidas donde la carne es la protagonista.

El bife angosto, en cambio, es más conveniente para el consumo diario. Al ser más magro, suele tener un precio más accesible y funciona bien tanto en parrilla como en plancha, especialmente si se lo combina con guarniciones o salsas.