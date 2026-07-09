A diferencia de lo que podrías creer, y sin necesidad de invertir en costosas cremas antiarrugas o suplementos de colágeno para la salud de la piel, existe un alimento natural que se puede hacer en casa y es muy barato que aporta más colágeno que cualquier otro alimento.

Se trata de la pata de res. Ya sea de toro, de vaca o de novillo, la parte de la res que proporciona más colágeno al cuerpo humano es la pata.

Colágeno puro. Fuente: Archivo.

Las patas de res contienen una gran cantidad de colágeno, una proteína esencial para la salud de la piel, las articulaciones y los huesos.

No lo vas a creer, pero, podrás cocinar las patas de res para hacer gelatina casera para extrae el colágeno de la piel y los tejidos conectivos, lo que puede ofrecer varios beneficios para la salud cuando se consume.

Beneficios consumir la gelatina de pata de res

La gelatina de pata de res casera puede ofrecer varios beneficios para la salud debido a su contenido en colágeno. Consumir gelatina de pata de res casera puede ayudar a fortalecer las articulaciones y mejorar la elasticidad de la piel.

Además, el colágeno puede promover la salud del cabello y las uñas. Aunque faltan estudios específicos sobre la gelatina de pata de res casera, la evidencia sobre los beneficios del colágeno en general respalda su potencial para mejorar la salud de diversos tejidos del cuerpo.

Elasticidad de la piel. Fuente: Archivo.

Receta casera de gelatina de pata de res

Tu vida se dividirá en dos luego de realizar esta receta casera de gelatina de pata de res. Con este superalimento, no solo obtendrás todos sus beneficios, sino que tendrás un nutritivo y delicioso postre casero.

Gelatina de pata de res. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ingredientes para 8 porciones medianas:

1 pata de res

Vinagre

Limones

Canela en astillas y anís

Un pocillo mediano de jugo de naranja exprimido al natural

Una olla a presión (Opcional)

Colador

Lavado de la pata de res:

Compra o pide a tu carnicero de confianza una pata de res, la mejor que tenga. Asegúrate de que te la de trozada o cortada en varias porciones para un mejor lavado y posterior cocción y manejo.

En un bowl u olla, vas a cubrir la pata de res con agua fría y le vas a agregar tres cucharadas de vinagre, el que tengas, y tres cucharadas de limón y la vas a dejar por 40 minutos para que queda muy limpia.

Pata de res para la gelatina de pata. Fuente: Shutterstock.

Es importante que no incluyas la pesuña o parte final de la pata, no es necesario, ya que son solo los cascos de la res. Pasado este tiempo, saca la pata y pásala por agua limpia y listo, ya está lista la pata de res para iniciar su proceso de cocción.

Cocción de la pata de res para hacer la gelatina

En una olla, de preferencia a presión, para que cocine más rápido, pon la pata con 2 litros de agua u 8 pocillos de gua.

A partir de los 60 minutos, comienza a revisar la textura de la pata, para evitar que se quede sin líquido y/o se queme. Es importante saber que, dependiendo de la edad que tenía la res, la pata va ser más o menos dura, por lo que es necesario controlar siempre su cocción.

Si al destapar y/o controlar la pata de res al fuego puedes retirarle con facilidad sus huesos, es porque ya está lista.

Cocción pata de res. Fuente: Shutterstock.

Proceso para hacer la gelatina de pata de res: colágeno 100% puro y natural

Ya con la pata de res cocida, separa la pata del caldo que quedó. Toma el colador y pasa el caldo por él para evitar que alguna astilla de hueso o cualquier otra parte de la pata, incluida algún pelo, quede en el líquido final.

Lleva tu líquido de pata de res a refrigerar entre 90 a 120 minutos. Pasado este tiempo retira el contenido del refrigerador. Vas a ver cómo la grasa de este caldo queda arriba. Retira con una cuchara esta capa de grasa hasta que quede lo más limpia posible.

Ya limpio el contenido, retíralo y ponlo en una olla limpia para llevarla al fuego. Sin agregarle nada, deja que poco a poco, con el fuego lento, la gelatina vuelva a su estado líquido.

Con la gelatina en crudo 100% derretida, le vas a agregar entre 2 y 3 astillas grandes de canela y anís a tu gusto. Una vez se haya hervido y se hayan incorporado los nutrientes, sabores y olores de las especias, vas a bajar del fuego y vas a esperar a que tome temperatura ambiente.

Producto final de la gelatina de pata de res casera. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Luego, toma un pocillo grande o 250 mililitros de jugo de naranja exprimido al natural, pásalo por un colador para que el zumo sea lo más limpio posible y no se formen grumos.

Vierte al recipiente donde vas a hacer la gelatina de pata de res, el jugo de naranja y la gelatina de pata previamente colados. Mezcla muy bien y lleva a refrigerar mínimo 2 horas y listo, ya tienes tu gelatina de res lista para consumir y nutrir tu piel, articulaciones, huesos, pelo y uñas.

Formas presentaciones y de comer la gelatina de pata de res. Fuente: Shutterstock.

La vitamina C de la naranja no es casual en esta receta, ya que es esencial para la síntesis de colágeno, mejorando su absorción y eficacia.

El colágeno y la vitamina C juntas ayudan a mantener la salud de la piel, las articulaciones y los huesos, promoviendo la reparación y regeneración de tejidos conectivos en el cuerpo.