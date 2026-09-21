La alimentación cumple un papel central en el crecimiento y el desarrollo. Dentro de los distintos nutrientes esenciales, el calcio resulta clave y su incorporación adecuada sigue siendo un desafío para una parte importante de la población infantil.

La calidad de la dieta también influye en la salud más allá del aporte de nutrientes aislados. Por ese motivo, los especialistas analizan cada vez más los patrones alimentarios y la presencia de alimentos protectores en la alimentación cotidiana.

Qué reveló una investigación realizada en Argentina

Integrantes de PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil) difundió los resultados de una investigación realizada por el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Nutrición (CEPEA), que evaluó hábitos alimentarios en niños argentinos.

El estudio identificó que el 49% de los niños presenta una ingesta insuficiente de calcio y analizó alternativas para reducir esa deficiencia mediante cambios simples en la alimentación habitual.

Para ello, los investigadores modelizaron el impacto de incorporar diariamente un yogur natural o de sabor natural, sin octógonos de advertencia y con presencia de probióticos.

Foto: Profeni.

Los beneficios observados por los expertos

Según los resultados obtenidos por CEPEA, el consumo diario de un yogur permitió reducir de manera significativa la prevalencia de ingesta insuficiente de calcio en la población infantil. En el escenario más favorable, la disminución alcanzó el 40%.

La investigación también destacó que el yogur aporta microorganismos vivos que contribuyen a fortalecer la microbiota intestinal, un componente relevante para la salud general tanto en niños como en adultos.

Además, los especialistas señalaron que existe evidencia científica de una mejor absorción del calcio presente en el yogur respecto de otras fuentes de este mineral, debido al proceso de fermentación que caracteriza a este alimento.

Como planteó Sandra Blasi, Licenciada en Nutrición, integrante de PROFENI y especialista en Nutrición Pediátrica de la UBA, la calidad de la dieta debe pensarse a partir de una alimentación con “variedad de alimentos de todos los grupos”, una mirada que complementa las estrategias puntuales para mejorar el aporte de calcio.

La importancia de promover dietas de calidad también encuentra respaldo en el estudio Macronutrient quality and its association with micronutrient adequacy in children, publicado en Clinical Nutrition ESPEN por Fabios, Zazpe, García-Blanco y otros autores, que destaca la relación entre la calidad de la alimentación y una adecuada incorporación de micronutrientes en la infancia.