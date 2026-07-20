Los diferentes alimentos fermentados: cuál recomiendan los especialistas y por qué

La microbiota intestinal ocupa un lugar cada vez más importante en las investigaciones sobre alimentación y salud. Este conjunto de microorganismos que habita el intestino participa en funciones digestivas, inmunológicas y metabólicas, por lo que los especialistas estudian cómo los hábitos cotidianos pueden influir en su equilibrio.

En ese contexto, la alimentación aparece como uno de los factores más relevantes. Entre los alimentos que despiertan mayor interés se encuentran los fermentados, ya que aportan microorganismos vivos que podrían favorecer la diversidad de la microbiota intestinal.

Un relevamiento realizado por el equipo de Profesionales Expertos en Nutrición Infantil (PROFENI) recopiló evidencia científica reciente sobre sus posibles beneficios.

El hábito diario que destaca la evidencia científica

Dentro de los alimentos fermentados, el yogur es uno de los productos con mayor respaldo científico. Una investigación publicada en mSystems encontró que el consumo de alimentos fermentados se asocia con diferencias en la composición de la microbiota intestinal y del metaboloma.

En la misma línea, un estudio difundido en The Journal of Nutrition propuso el concepto de una “dosis diaria de microorganismos vivos”, al destacar la importancia de incorporar de manera habitual alimentos que aporten estos microorganismos beneficiosos. Otra investigación de la misma publicación, basada en datos de más de 27.000 participantes, observó que una mayor ingesta sostenida de estos alimentos se relacionó con indicadores metabólicos más favorables.

El yogur es uno de los alimentos fermentados con mayor respaldo científico.

Qué beneficios se asocian con el consumo de yogur

La evidencia recopilada por PROFENI indica que el consumo habitual de yogur se vincula con una mayor diversidad de la microbiota intestinal, un aspecto considerado clave para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico y del metabolismo.

Además, un estudio publicado en BMC Microbiology encontró asociaciones entre el consumo de yogur y cambios en la composición del microbioma intestinal, junto con perfiles metabólicos relacionados con una menor obesidad abdominal.

Por qué los especialistas recomiendan incorporarlo a la alimentación

Más allá de su aporte de microorganismos vivos, el yogur también contiene proteínas de alto valor biológico, calcio y vitaminas esenciales, nutrientes que lo convierten en un alimento completo y de fácil incorporación a la dieta diaria.

A partir de la evidencia científica disponible, PROFENI concluye que sumar yogur todos los días dentro de una alimentación equilibrada puede ser una estrategia sencilla para aumentar el consumo de microorganismos vivos y contribuir al cuidado de la microbiota intestinal.