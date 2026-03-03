Para los argentinos, Google es el primer lugar al que vamos ante cualquier evento que rompe la rutina cotidiana y la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2026 no fue la excepción. El eclipse lunar total, que derivó en una impactante “Luna de Sangre”, generó un flujo de preguntas que el buscador fue registrando minuto a minuto. Y esto podemos descubrirlo gracias a Google Trends, la herramienta que nos permite ver qué tan popular es un tema en un momento dado. Al ser el eclipse lunar un evento con un horario fijo, las búsquedas no fueron constantes, sino que explotaron justo cuando el fenómeno estaba ocurriendo. Al ser un evento astronómico, el interés se concentró en una ventana de tiempo muy corta, disparando las métricas de Google Trends a medida que el fenómeno avanzaba y que los internautas se iban encontrando con la noticia. El gráfico de “Interés a lo largo del tiempo” muestra que las búsquedas empezaron a subir tímidamente durante la noche del lunes, pero explotaron de madrugada. El pico máximo de popularidad de la búsqueda “Eclipse lunar” (nivel 100) se dio exactamente a las 04:36 AM, coincidiendo con el momento de mayor visibilidad del eclipse en la región. Después de ese pico, el interés cayó rápidamente a medida que amaneció y el fenómeno terminó. Casi todas las búsquedas relacionadas con eclipse lunar alcanzaron el estado de Breakout, lo que significa que crecieron más del 5.000%. Las dudas principales fueron: Las frases “a qué hora es el eclipse lunar hoy”, “a que hora se ve el eclipse lunar en argentina” y “a que hora comienza el eclipse lunar de hoy” lideraron las tendencias. Mucha gente buscó alternativas en la web con consultas como “eclipse lunar en vivo”, “eclipse lunar ahora” y “eclipse lunar hoy vivo”. Otra pregunta clave fue “eclipse lunar 3 de marzo 2026 donde se vera”, para confirmar si Argentina estaba en la zona de visibilidad del fenómeno astronómico también llamado Luna de Sangre. No todo el país estuvo igual de pendiente de este fenómeno. Según el mapa de interés por subregión, Neuquén lideró el ranking de actividad con 100 puntos. Le siguieron Río Negro con 99 y La Rioja con 98. La plataforma no mide cantidad de personas, sino que usa una escala de 0 a 100. Un valor de 100 significa que el tema llegó a su punto más alto de interés. Es decir, estos registros de Google funcionan como un archivo estadístico del volumen de interés que generó, en este caso, el fenómeno astronómico en el país.