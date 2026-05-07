Uno de los eventos astronómicos más extraordinarios de nuestra era ocurrirá este año y ya se conoce la fecha exacta. Su rareza es tal que no volverá a repetirse en condiciones comparables durante los próximos 157 años, lo que convierte esta fecha en una oportunidad única para millones de personas en todo el mundo. El 12 de agosto se producirá este eclipse que, a diferencia de otros, coincidirá con el atardecer, generando una combinación visual poco habitual. La caída natural de la luz se fusionará con el oscurecimiento provocado por la Luna al cubrir completamente al Sol. El resultado será un cielo nocturno prematuro en plena tarde, ideal para fotografiar y contemplar. La franja de totalidad —la zona desde donde el eclipse se verá en su máxima expresión— atravesará regiones muy específicas del hemisferio norte. Los lugares con visión total incluyen: En localidades del nordeste de Portugal, como Guadramil y Rio de Onor, la totalidad será observable durante apenas unos segundos. Para quienes se encuentren en la zona de visibilidad, el evento se desarrollará en tres etapas: Un eclipse solar total se produce cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en determinados puntos de la superficie terrestre. Esto no sucede cada mes porque la órbita lunar está inclinada respecto a la del Sol, por lo que la alineación perfecta entre los tres cuerpos celestes es infrecuente. Cuando se dan las condiciones exactas, la sombra de la Luna proyecta sobre la Tierra una zona denominada umbra, desde donde se experimenta la totalidad. Fuera de ese corredor, el eclipse se percibe de forma parcial. Más allá del espectáculo visual, los eclipses totales representan una herramienta de investigación invaluable. Durante los minutos de oscuridad total, los astrónomos pueden estudiar la corona solar (capa exterior de la atmósfera del Sol, normalmente invisible debido al brillo de la estrella), analizar el comportamiento de la radiación electromagnética y calibrar instrumentos en condiciones que no pueden replicarse en laboratorio. Estos datos contribuyen a perfeccionar los modelos sobre la dinámica del sistema solar.