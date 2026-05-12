La Argentina fue testigo de cuatro eclipses solares de diferentes tipos durante los últimos diez años y está confirmado que en 2027 volverá a vivenciar este fenómeno astrológico. Se tratará de un eclipse solar anular, un fenómeno astronómico en el que la Luna, al estar lejos de la Tierra, se interpone entre el Sol y nuestro planeta. Al no cubrir totalmente al disco solar, deja visible un anillo de luz brillante conocido como “anillo de fuego”. Este “anillo de fuego” podrá observarse desde determinadas provincias del país. El próximo eclipse solar anular en Argentina tendrá lugar el próximo 6 de febrero de 2027. Se tratará del quinto fenómeno de estas características durante los últimos diez años. El último fenómeno tuvo lugar en octubre de 2024 y otro en 2023, mientras que los eclipses totales se dieron en 2019 y 2020. El trayecto del “anillo de fuego” se iniciará sobre el océano Pacífico, pasará por Chile, recorrerá gran parte de la región patagónica y la provincia de Buenos Aires en Argentina, cruzará la costa oriental de Uruguay y Brasil, para luego dirigirse al Atlántico y continuar por el litoral de África occidental. Las zonas ubicadas dentro de esta estrecha banda podrán observar el eclipse en su forma anular completa. Fuera de esa área, el fenómeno será visible de manera parcial, igualmente impresionante, aunque sin el característico círculo luminoso perfecto. Uno de los aspectos más sorprendentes es que la fase anular alcanzará una duración máxima de 7 minutos y 51 segundos, algo excepcional para este tipo de evento astronómico. Será una ocasión única para contemplar, capturar en imágenes y profundizar el conocimiento sobre el firmamento. El 6 de febrero de 2027, Esquel y la región patagónica se convertirán en el escenario privilegiado para observar el Eclipse Solar Anular 2027. “El trayecto del eclipse cruzará exactamente por Esquel, Trevelin, Nahuelpan y parte del Área Natural Protegida Piedra Parada. Su duración será de 3 horas y 12 minutos en la fase parcial, y 7 minutos y 31 segundos en la etapa anular, momento preciso en el que la Luna se ubicará entre el Sol y la Tierra formando un anillo de fuego”, explicó Pablo Gerez, guía de turismo especializado en experiencias, naturaleza y astroturismo. El guía aseguró que “la zona de Esquel y Trevelin será el mejor lugar del mundo para observar el eclipse, por donde pasará la franja central cuando la Luna proyecte la sombra sobre la superficie de la Tierra. Y será también una gran oportunidad para la provincia de Chubut, ya que no se volverá a repetir en esta parte del mundo hasta diciembre de 2048”. Entre las razones, enumeró la falta de contaminación y la propia trayectoria del eclipse: cruza exactamente a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel, muy cercano a la localidad de Trevelin, la comunidad Nahuelpan y la zona cercana a Piedra Parada, lo que permitirá observar el “anillo de fuego” con mayor precisión que en otros sitios de la Patagonia. Utilizar protección visual adecuada: solo los anteojos o gafas solares con filtro certificado bajo la norma ISO 12312-2 son aptos para mirar directamente al Sol sin riesgos.Emplear un proyector solar o visor estenopeico: este dispositivo casero permite proyectar la imagen del eclipse sobre una superficie blanca, lo que posibilita una observación indirecta y segura del fenómeno.Seguir la transmisión por televisión o plataformas digitales: la NASA y diversos canales televisivos emitirán el eclipse en vivo el miércoles por la tarde.Instalar filtros solares en equipos ópticos: si tenés pensado fotografiar el evento, asegurate de que tu cámara, binoculares o telescopio estén equipados con filtros solares certificados para evitar daños oculares y proteger el equipo.