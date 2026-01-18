En esta noticia ¿Cómo quedarán las calles?

Desde el martes 20 de enero, el barrio Boedo tendrá cambios importantes en su tránsito.

Dos calles muy transitadas, Avelino Díaz y Las Casas, dejarán de ser mano única y pasarán a doble sentido. La medida busca mejorar la accesibilidad, reducir desvíos y ordenar la circulación en la zona, según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño.

¿Cómo quedarán las calles?

Avelino Díaz: entre Doblas y avenida La Plata será doble mano.

Las Casas: entre avenida La Plata y José Mármol también tendrá doble sentido.

Para evitar confusiones, el Gobierno de la Ciudad pintará nuevas demarcaciones en el asfalto, instalará carteles y cambiará los nomencladores en las esquinas. Además, durante los primeros días habrá agentes de tránsito para orientar a los conductores.

Multas por circular en contramano

Una vez que termine el período de adaptación, manejar en sentido contrario será una falta grave.

Las sanciones van de 200 a 1000 unidades fijas, lo que equivale a $159.702 hasta $ 798.510, según el valor actual de la UF ($ 798,51). Circular en contramano está entre las infracciones más severas del Código de Tránsito porteño.

¿Por qué se hace el cambio?

El objetivo es mejorar la conectividad del barrio y evitar recorridos innecesarios que complican el tránsito. Con estas modificaciones, se espera que los vecinos tengan más opciones para ingresar y salir de la zona sin generar congestión.