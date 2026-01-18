En esta noticia

Desde el martes 20 de enero, el barrio Boedo tendrá cambios importantes en su tránsito.

Dos calles muy transitadas, Avelino Díaz y Las Casas, dejarán de ser mano única y pasarán a doble sentido. La medida busca mejorar la accesibilidad, reducir desvíos y ordenar la circulación en la zona, según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño.

¿Cómo quedarán las calles?

  • Avelino Díaz: entre Doblas y avenida La Plata será doble mano.
  • Las Casas: entre avenida La Plata y José Mármol también tendrá doble sentido.

Te puede interesar

Cambian las calles de Buenos Aires: la importante medida que afectará la circulación nocturna

Te puede interesar

Construyen el túnel más esperado de la Ciudad de Buenos Aires que eliminará el tráfico de este barrio

Para evitar confusiones, el Gobierno de la Ciudad pintará nuevas demarcaciones en el asfalto, instalará carteles y cambiará los nomencladores en las esquinas. Además, durante los primeros días habrá agentes de tránsito para orientar a los conductores.

Multas por circular en contramano

Una vez que termine el período de adaptación, manejar en sentido contrario será una falta grave.

Las sanciones van de 200 a 1000 unidades fijas, lo que equivale a $159.702 hasta $ 798.510, según el valor actual de la UF ($ 798,51). Circular en contramano está entre las infracciones más severas del Código de Tránsito porteño.

Te puede interesar

Ya no será necesario pagar las multas de tránsito: qué infracciones vencen ahora

¿Por qué se hace el cambio?

El objetivo es mejorar la conectividad del barrio y evitar recorridos innecesarios que complican el tránsito. Con estas modificaciones, se espera que los vecinos tengan más opciones para ingresar y salir de la zona sin generar congestión.