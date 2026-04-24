La introducción masiva de vehículos de movilidad personal (VMP) —bicicletas, monopatines y patinetas— en el paisaje urbano uruguayo ha venido acompañada de un aumento sostenido y alarmante de la siniestralidad vial. Según el informe publicado este jueves por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), los incidentes atribuibles a estos medios pasaron de 26 casos en 2020 a 191 en 2025, un incremento del 634,6%. El mayor impacto proviene del monopatín eléctrico, categoría que concentra el mayor crecimiento en número de lesionados durante el periodo analizado. Unasev destaca que no solo se incrementó el total de siniestros: la gravedad de las consecuencias también mostró una tendencia ascendente. Los heridos graves pasaron de 4 en 2021 a 26 en 2025, mientras que los heridos leves aumentaron de 25 casos en 2020 a 165 en 2025. Los saltos más relevantes en ambos registros se produjeron entre 2024 y 2025. El informe sitúa estos datos en el contexto de una mayor presencia de VMP en las calles, combinada con factores como la alta velocidad de algunos modelos eléctricos, la mezcla de flujos (peatones, ciclistas, autos) en espacios reducidos y, en ocasiones, la falta de equipamiento de protección o normativa específica aplicada de forma homogénea. Aunque Unasev no atribuye el aumento a una única causa, subraya la necesidad de abordar tanto la infraestructura como la educación vial y el control normativo. Las cifras también recuerdan episodios fatales: en 2020 se registró la muerte de una persona que circulaba en patineta. Si bien los decesos no son el foco principal del informe, el aumento de heridos graves alerta sobre un potencial incremento del riesgo letal si no se adoptan medidas preventivas eficaces.