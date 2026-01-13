Se vende el chalet de la 9 de Julio: cuánto piden por un inmueble histórico en el “techo” de la Ciudad

Comprar o alquilar un departamento en los barrios más demandados de la Ciudad de Buenos Aires implica hoy enfrentar valores muy por encima del promedio porteño. Según el último informe de Zonaprop, el precio promedio de venta en CABA ronda los u$s 2300 por metro cuadrado, mientras que en las zonas premium los valores superan los u$s 3000 y, en algunos casos puntuales, escalan por encima de los u$s 6000.

En tanto, los alquileres en esas zonas de alta demanda ya rondan, en promedio, los $ 800.000 por mes.

El comportamiento del mercado muestra una demanda concentrada en pocos barrios y una oferta que no logra acompañar ese nivel de interés. Los precios se mantienen elevados, aun con crédito limitado.

Según estimaciones de la consultora Empiria, durante 2025, el volumen de créditos hipotecarios UVA rondó los u$s 3300 millones, el nivel más alto desde 2018, aunque todavía lejos de los registros previos a la crisis, cuando el financiamiento anual superaba los u$s 5000 millones.

Hacia el cierre del año, la dinámica empezó a mostrar señales de desaceleración, impactada por la suba de tasas y por una fuerte concentración de los préstamos en el Banco Nación, con un alcance del crédito más limitado sobre el mercado.

Durante diciembre, Palermo, Belgrano y Recoleta concentraron cerca del 32% de las búsquedas para compra en toda la Ciudad. El dato confirma que, el interés de los compradores sigue focalizado en zonas con infraestructura, servicios y alta liquidez de reventa.

Los barrios más buscados para comprar en CABA

Palermo encabezó el ranking de demanda para la compra de departamentos en la Ciudad. Concentró el 15% de las búsquedas, el porcentaje más alto de CABA, y volvió a posicionarse como el barrio más elegido por quienes buscan adquirir vivienda.

En segundo lugar se ubicó Belgrano, que explicó el 9% de la demanda total . El barrio se mantuvo entre los más buscados del mercado porteño, por su perfil residencial y la cercanía con polos comerciales.

Recoleta y Caballito compartieron el tercer escalón del ranking, con el 8% de las búsquedas cada uno .

El grupo de los cinco barrios con mayor demanda se completó con Almagro, que concentró el 5% de las búsquedas para la compra de departamentos en la Ciudad, con precios algo más accesibles frente a los barrios del corredor norte, pero con buena salida en el mercado.

Alquileres: cuánto cuesta vivir en los barrios top de la Ciudad

En los barrios más demandados, los precios mensuales se mantienen en niveles elevados, por encima del promedio porteño.

Palermo se ubica al frente del ranking, con un alquiler promedio de $ 814.676 mensuales . El barrio no solo lideró la demanda de compra, sino que también concentró el 16,2% de las búsquedas de alquiler en diciembre, el registro más alto de la Ciudad.

En Recoleta, el alquiler promedio alcanza los $ 747.713 por mes . El barrio se ubicó entre los más buscados, con el 9,59% de la demanda, y continúa siendo una de las zonas más caras del mercado.

Belgrano ocupó el tercer lugar, con un alquiler mensual promedio de $ 785.054 y el 9,20% de las búsquedas. La oferta representó el 7,7% de las publicaciones, un dato que explica la presión sobre los precios.