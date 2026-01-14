El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con importantes obras que cambiarán la manera de circular en las calles. Se trata de una nueva fase del Plan de Recambio Tecnológico, que impulsa una modernización del alumbrado público que impacta de lleno en la circulación nocturna, tanto peatonal como vehicular.

La iniciativa apunta a reemplazar luminarias por equipos LED de mayor rendimiento, capaces de ofrecer más luz con menor consumo, y a consolidar un sistema inteligente que permita controlar su funcionamiento en tiempo real. El objetivo central es claro: más seguridad, mayor eficiencia y una mejor experiencia urbana durante la noche.

El nuevo sistema de iluminación en la Ciudad

El alumbrado público porteño ya funciona íntegramente con tecnología LED, lo que representa un ahorro energético superior al 50% en comparación con sistemas tradicionales. Además de consumir menos, estas luminarias tienen una vida útil más extensa y requieren menos mantenimiento.

Desde el inicio de la gestión actual, se renovaron cerca de 42 mil luminarias sobre un total que supera las 200 mil en toda la Ciudad. A eso se suma un dato clave: más del 96% del sistema está integrado a un esquema de telegestión, que permite monitorear cada punto de luz, detectar fallas de forma inmediata y optimizar las tareas de reparación.

Más luz para peatones

Uno de los focos del plan está puesto en las luminarias peatonales, diseñadas especialmente para mejorar la visibilidad en veredas, cruces y zonas de circulación barrial. Actualmente, la Ciudad cuenta con más de 62 mil de este tipo de luces, ubicadas a una altura menor que las viales y por debajo de la copa de los árboles.

Luminarias en CABA

Gracias a esa disposición, el radio de iluminación es más amplio y uniforme, lo que refuerza la seguridad de quienes caminan de noche y mejora la percepción del entorno urbano en barrios residenciales.

“Seguimos modernizando el alumbrado público para que los vecinos puedan moverse con tranquilidad, ya sea para ir a trabajar o para disfrutar de su barrio”, expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al referirse al avance del programa.

Parques y plazas

La renovación del alumbrado también alcanza a los espacios verdes a través del programa Parques Seguros, que busca que plazas y parques puedan ser utilizados durante la noche con mayor tranquilidad.

Hasta el momento, se realizaron intervenciones en 85 parques y plazas, y está previsto repetir ese número a lo largo del año. Las obras incluyen la instalación de nuevos puntos de luz y la repotenciación de luminarias existentes, con equipos que emiten más lúmenes sin incrementar el consumo energético.

Según destacaron desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, una mejor iluminación no solo amplía los horarios de uso del espacio público, sino que también fortalece la prevención y el control urbano.

Economía circular y renovación sustentable

El Plan de Recambio Tecnológico incorpora, además, criterios de sustentabilidad y economía circular. Debido a la rápida evolución de la tecnología LED, el recambio comenzó por luminarias instaladas entre 2013 y 2017.

En lugar de desechar los equipos, se reutilizan las carcasas existentes y se reemplazan los componentes internos, como las placas LED y los drivers. Esta estrategia reduce residuos y optimiza recursos públicos.

Uno de los ejemplos más visibles de esta política se observa en la avenida del Libertador, donde ya se concretaron más de 1.100 renovaciones, así como en tramos estratégicos de avenidas clave como Santa Fe, San Martín y Chorroarín.