Un grupo de arqueólogos de la universidad de Griffith, en Australia, dio a conocer que una pintura rupestre hallada en Indonesia en el año 2017 es la más antigua en la historia de la humanidad. La imagen representa a un cerdo verrugoso, la cual fue pintada hace 45.500 años en una cueva de la isla indonesa de Célebes. “Hasta donde sabemos, la pintura del cerdo de Célebes que encontramos en la cueva de piedra caliza de Leang Tedongnge es actualmente el trabajo artístico figurativo más antiguo del mundo”, declaró Adam Brumm, uno de los líderes del equipo científico de la Universidad de Griffith y del centro de investigación arqueológica indonesia ARKENAS. El nuevo hallazgo se oculta dentro de una de las paredes internas de la cueva Leang Tedongnge, situada en un valle rodeado de acantilados escarpados de piedra caliza en el sur de la isla de Célebes. Este sitio solo es accesible durante la temporada seca a través de un pequeño pasaje que permanece inundado durante la época de lluvias. La imagen reemplaza como pintura rupestre figurativa más antigua del mundo a otra descubierta en 2020 en la misma isla por el equipo de Brumm, la cual representaba una escena abstracta de caza de hace 43.900 años. Estos cerdos verrugosos han sido representados durante miles de años por los antiguos humanos en la zona, especialmente durante la Era de Hielo. Esto, según el arqueólogo, sugiere que no solo fueron fuente de comida, sino también de expresión artística. “Pintado con pigmento rojo ocre, el cerdo parece estar observando una pelea o interacción social entre otros dos cerdos verrugosos”, apuntó Brumm, arqueólogo de la universidad australiana de Griffith, al referirse al estudio publicado en la revista Science Advances. Los lugareños, del grupo étnico Bugis, aseguraron que, a excepción de ellos, nadie más se había adentrado en la cueva hasta que llegó este equipo de arqueólogos en 2017. Este cerdo endémico de la isla indonesia aparece en la representación con una cresta roja de pelos erguidos y un par de verrugas faciales delante de los ojos, un rasgo característico de los ejemplares adultos. Para establecer la antigüedad de la pintura rupestre de Leang Tedongnge, los científicos se basaron en la medición de la degradación radiactiva del uranio presente en los depósitos de calcio carbonado que se formaron en la superficie del “lienzo” rocoso utilizado para plasmar esta representación del cerdo. “En Leang Tedongnge se formó una especie de ‘palomita de maíz’ rocosa detrás de una de las patas de la imagen del cerdo después de ser pintado, lo que nos permitió determinar la edad mínima de la pintura”, explicó otro de los líderes del equipo, Maxime Aubert, de la Universidad de Griffith. Las pinturas rupestres de Célebes se encuentran entre las evidencias más antiguas de la presencia de los humanos modernos en las islas oceánicas entre Asia y Australia-Nueva Guinea, una región denominada “Wallacea”. “Nuestras especies debieron cruzar Wallacea en embarcaciones para alcanzar Australia hace aproximadamente 65.000 años”, afirmó Aubert, al considerar que es factible que investigaciones futuras revelen evidencias arqueológicas de ese periodo o incluso anterior. Además de la imagen de este cerdo de 45.500 años de antigüedad, los científicos hallaron en una cueva cercana otra pintura similar que data de hace 32.000 años. La última pintura descubierta en 2020 presenta la particularidad de representar seres abstractos que combinan características humanas y animales, conocidos como “teriántropos”, que cazan grandes mamíferos con lanzas y cuerdas, lo que puede ser, según el experto, la prueba más antigua de la capacidad humana para imaginar "la existencia de seres supernaturales, la piedra angular de la experiencia religiosa“.