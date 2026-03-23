La apertura del mercado de Indonesia para los lácteos uruguayos introdujo una nueva oportunidad en el comercio exterior en un contexto de fuerte dinamismo exportador, señala este trabajo. Las exportaciones de bienes alcanzaron los 1.095 millones de dólares en febrero, frente a los 933 millones del mismo mes de 2025, lo que marca un fuerte aumento en el comienzo del año, según el informe. Si se excluye la energía eléctrica, las exportaciones totalizaron 1.025 millones de dólares, también con un crecimiento interanual. En el acumulado del primer bimestre, las colocaciones externas totalizaron 1.889 millones, lo que significa un aumento de 15% respecto a igual período del año anterior. Las ventas de los productos agroindustriales y los industriales pautaron el dinamismo del sector. Los primeros representaron el 57,4% del total exportado y crecieron 10,1% interanual, mientras que los productos industriales mostraron un incremento de 50,9%, asociado principalmente a mayores ventas vinculadas a combustibles y energía. La carne bovina congelada fue el principal producto exportado, con una participación de 23% del total. Le siguieron la pasta de celulosa (12,3%) y los cereales (7,4%). Los cinco principales capítulos explicaron el 55,1% de las exportaciones del mes. Brasil se mantuvo como el principal socio comercial, con el 20,8% de las exportaciones (222,9 millones de dólares), seguido por China, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido. Estos cinco mercados concentraron el 58,1% de las colocaciones externas. La habilitación para exportar productos lácteos al mercado de Indonesia marcó un hito tras más de dos años de acciones técnicas, lo que posibilitó el ingreso de siete plantas industriales uruguayas. Con cerca de 280 millones de habitantes, Indonesia es uno de los principales importadores mundiales de lácteos y depende en gran medida del abastecimiento externo, ya que su producción interna cubre apenas el 39% del consumo. Durante 2025, el país asiático importó 1.629 millones de dólares con la leche en polvo como principal rubro. Solo este producto alcanzó compras por 939 millones de dólares, posicionando a Indonesia como el sexto mayor importador global. El informe de la Universidad Católica del Uruguay destaca que esta nueva habilitación sanitaria para exportar lácteos a Indonesia abre una oportunidad para la industria lechera. En forma paralela, las importaciones totalizaron 1.061 millones de dólares en febrero, con un leve aumento de 0,8% interanual. No obstante, al excluir el petróleo y la energía eléctrica, se observa una caída de 5,8%. En el acumulado del año, las importaciones descendieron 6%, y 9,8% si se excluyen esos componentes. El principal rubro importado fue el de combustibles minerales, con una participación de 20,5% y un incremento de 132,2% interanual, explicado por mayores compras de petróleo crudo. En segundo lugar se ubicaron los vehículos automóviles, con 13,2%, aunque con un descenso de 17% respecto a febrero de 2025. El mercado de China se mantuvo como principal proveedor, con el 22,3% de las importaciones, seguido por Brasil con el 19,3%, lo que consolida el peso de estos dos países en el comercio bilateral con Uruguay.